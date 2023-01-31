Son Dakika

TEGV için 7 günde 7 kıtada 7 maraton koşacak

SPOR 31.01.2023, 17:47
TEGV için 7 günde 7 kıtada 7 maraton koşacak

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve eğitim dostu Ahmet H. Uysal, yeni bir projeyle daha TEGV’li çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya hazırlanıyorİSTANBUL (İGFA) - 1995 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 95 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) gönüllülerinin ve eğitim dostlarının desteği sürüyor.

TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi ve eğitim dostu Ahmet H. Uysal, yeni bir projeyle daha TEGV’li çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya hazırlanıyor. Uysal, TEGV için 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında World Marathon Challenge’ye katılacak ve 7 günde 7 kıtada 7 maraton koşacak.

Maratona 31 Ocak’ta Antarktika ile başlayacak olan Uysal, sırasıyla Cape Town, Perth, Dubai, Madrid, Fortaleza ve son olarak Miami’de koşarak maratonu tamamlayacak.

7 bin çocuğun TEGV’de bir yıllık eğitimlerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında 7000 çocuğun eğitimi için bağış toplanması hedefleniyor. Türkiye’nin önde gelen perakende markalarından Boyner de projeye destek verenler arasında yer alıyor.

“EĞİTİM SEVDAM BENİ TEGV İLE TANIŞTIRDI”

“Hayallerim, çocuk sevgim ve eğitim sevdam beni TEGV ile tanıştırdı” diyen TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi ve eğitim dostu Ahmet H. Uysal, daha önce de TEGV bayrağını, Siirt Pervari Öğrenim Birimi için ilk Türk katılımcı olarak Kuzey Kutbuna taşıdığını ve Nisan 2017’de Kuzey Kutbu Maratonu’nu koştuğunu söyledi.

Uysal, 2018 yılında ise “Eğitime Koşar Adım” sloganıyla 10 bin çocuğa TEGV'de eğitim desteği sağlamak üzere Artvin'den Fethiye'ye koşu düzenlediğini anımsatarak,  2019’de yine TEGV’li çocuklar için Umuda Pedal ekibiyle birlikte Mardin-Göbeklitepe arasında pedal çeviren Uysal, TEGV Beykoz Öğrenim Birimi’nde Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Uysal, "Şimdi de 7 kıtada yine TEGV’li çocuklarımız için koşacağım. Eğitim koşularımız devam edecek! Çok mutluyum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6