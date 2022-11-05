TECO Karacabey Belediyespor mağlubiyeti unuttu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl TFF 2. Liginde Play-Off Finali oynayarak 1. Ligin kapısından dönen TECO Karacabey Belediyespor, ligde bu yıl çıktığı 12 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 3. sırada yer aldı.

Ligde şu ana kadar 15 gol atma başarısı gösteren mavi siyahlı ekip, kalesinde sadece 4 gol gördü. Karacabey temsilcisi, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mağlubiyeti olmayan ve kalesinde en az gol yiyen takım olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Weecoins Kırklareli deplasmanından dönen TECO Karacabey Belediyespor, hafta sonu Ankara deplasmanında oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ankara deplasmanının ardından ise Küheylanlar, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için Beyçimento Bandırmaspor’un konuğu olacak. TECO Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Recep Çetin yaptığı açıklamada, her maça kazanma arzusu ile çıktıklarını, sezon başında konulan hedeflere ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

TECO Karacabey Belediyespor’un genç oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş’ün Türkiye U-21 Milli Takımının Hırvatistan’da katılacağı turnuvanın aday kadrosuna seçilmesi de camiada sevinçle karşılandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarında da gelecek vadeden sporcuları kazanmak için çalıştıklarını, şehrin tüm dinamikleri ile beraber Karacabey’i adeta bir spor şehri haline getirdiklerini belirtti. TECO Karacabey Belediyespor’un bu sezon oynadığı oyundan memnuniyetini ifade eden Başkan Özkan, geçen seneden yarım kalan hikâyenin, bu sezon tamamlanacağına inandıklarını belirtti.