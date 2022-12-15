TBMM Başkanı Şentop'tan Fas'a tebrik

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa karşısında yenilerek Dünya Kupası’na yarı finalde veda eden Fas Milli Takımı'nı turnuvada gösterdiği başarılı performansı nedeniyle tebrik etti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, “2022 FİFA Dünya Kupası'nda 'gönüllerimizin şampiyonu' olan Fas Milli Takımı'nı kutluyorum. Turnuva boyunca sahada gösterdikleri azimle ve mücadeleyle hepimize bir futbol şöleni yaşatan kardeş ülke Fas'ın oyuncularını ve teknik ekibini gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.