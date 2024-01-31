TBF 2. Kademe (D) Antrenör Kursu düzenlendi

2. Kademe (D) Antrenör Kursu 21-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA)- Eğitimin ilk bölümü “Basketbolda Özel Antrenman Bilgisi” dersinin İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Emin Kafkas, “Basketbolda İstatistik ve Edit” dersinin TED Ankara Kolejliler SK Yardımcı Antrenörü Berkay Oğuz, “Basketbolda Eğitsel Oyunlar” dersinin TBF Eğitim Kurulu Üyesi Hasan Özmeriç, "Basketbola Özgü Kuvvet, Güç ve Dayanıklılık Gelişimi" dersinin Atletik Performans Antrenörü Erhan Kara ve “Performansta Zihinsel Beceriler” dersinin Darüşşafaka SK Psikolojik Performans Danışmanı Ömer Gür tarafından verilmesiyle tamamlandı.

İkinci bölüm ise; “Teknik-Taktik” dersine ait hücum bölümünün TBF Eğitim Kurulu Üyesi Hasan Özmeriç, savunma bölümünün ise TBF Eğitim Kurulu Üyesi Metin Ağırbaşoğlu tarafından verilmesiyle geride kaldı.

Toplam 7 gün süren 2. Kademe (D) Antrenör Kursu, 28 Ocak Pazar günü TED Ankara Kolejliler SK ve Türk Telekom SK altyapı takımlarının destekleriyle yapılan uygulama sınavıyla noktalandı.