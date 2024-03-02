TB2L 14. Hafta: Gemlik Basketbol 84-79 Effe Haznedar Doruk

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. haftasında sahasında Effe Haznedar Doruk’u 84-79 mağlup ederek play-off’a adını yazdırdı.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. haftasında TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Effe Haznedar Doruk’u ağırladı. Gemlik Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Hamza Çelik, Ali Taşkın beşiyle başlayan Kırmızı Beyazlılar, ilk basketlerini Can Çevikel’in üçlükleriyle buldu. Rakip sayılarına Hamza Çelik, Cem Küçüközkan, Ali Taşkın ile karşılık veren ev sahibi takım, 7. dakikaya girerken 15-14 öne geçse de ilk çeyreği Enes Akman’ın üçlüğü sonrası 18-22 geride kapattı.

İkinci periyodun başında fark 9’a (18-27) çıkarken, Ruşen Mutlusoy’un üçlüğü sonrası fark bu kez çift haneleri gördü: 21-34. Ali Taşkın, Enes Akman, Cem Küçüközkan ve Ömer Alp Engin’in basketleriyle arayı kapatmaya çalışan Bursa ekibi, soyunma odasına 39-45 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Ömer Alp Engin’in basketiyle başlayan Gemlik Basketbol, Ali Taşkın, Ömer Alp Engin, Ruşen Mutlusoy’un sayılarıyla skora denge getirirken; Can Çevikel’in üçlüğü takımını 60-58 öne geçirdi. Ali Taşkın’ın basketiyle son çeyreğe 62-58 üstünlükle giren Gemlik ekibi, Kerem Yıldız’ın serbest atış sayıları sonrası Ruşen Mutlusoy ve Cem Küçüközkan’ın üçlükleriyle bitime 6.35 kala 6 sayılık fark (70-64) yakaladı. Cem Küçüközkan, Can Çevikel ve Ali Taşkın ile skor üretmeye devam eden Kırmızı Beyazlılar, Cem Küçüközkan, Ömer Alp Engin ve Ruşen’in sayılarıyla parkeden 84-79 galip ayrıldı.

Effe Haznedar Doruk karşısında Gemlik Basketbol’da Ali Taşkın 20 sayı; Ömer Alp Engin 18 sayı; Cem Küçüközkan 15 sayı; Ruşen Mutlusoy 11 sayı ve Can Çevikel 10 sayıyla oynadı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, bu sonuçla ligde normal sezonu 6 galibiyet-8 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.