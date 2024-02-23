TB2L 13. Hafta: Aykanat Spor 55-81 Gemlik Basketbol

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Türkiye Basketbol 2. Ligi 13. haftasında deplasmanda Aykanat Spor’u 55-81 mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyetine imza attı.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi 11. haftasında TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Mersin deplasmanında Aykanat Spor’a konuk oldu. Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça Efe Postel, Cem Küçüközkan, Arda Konuk, Hamza Çelik, Ali Taşkın beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Cem Küçüközkan ile buldu. Rakip sayılarına Arda Konuk, Cem Küçüközkan ve Hamza Çelik ile karşılık vererek 6.20’de 8-11 öne geçen Kırmızı Yeşilliler, ilk çeyreği 21-15 geride kapattı.

İkinci periyoda Efe Postel’in üçlüğüyle başlayan Gemlik Basketbol, Kerem Yaldız ve Efe Postel’in sayılarıyla 21-22 yeniden öne geçerken, Emirhan Serbest, Kerem Yaldız, Cem Küçüközkan ve Arda Konuk ile skor üretmeye devam eden Gemlik ekibi, Hamza Çelik’in basketiyle soyunma odasına 32-33 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodun başında Cem Küçüközkan ve Ali Taşkın ikilisinin sayıları farkı 7 sayıya (32-39) çıkarırken, bu ikiliyle skor üretmeye devam eden Gemlik Basketbol, 26. dakikaya girerken farkı bu kez çift hanelere getirdi: 40-50. Ali Taşkın, Efe Postel ve Enes Akman’ın sayılarıyla arayı açmaya devam eden konuk takım, son çeyreğe 44-62 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Enes Akman ile bir üçlük daha bulan TOFAŞ’ın pilot takımı, Batu Eryurtlu’nun üçlüğüyle 32.40’ta farkı 22’ye taşıdı: 46-68. Rahat oyununu kalan bölümde de sürdüren Gemlik Basketbol, Batu Eryurtlu, Berkay Gönül, Emirhan Serbest ve Hamza Çelik’in basketleriyle parkeden 55-81 galip ayrıldı.

Mersin deplasmanında Gemlik Basketbol’da Cem Küçüközkan 19 sayı-9 ribaund-4 asist ile oynarken; Ali Taşkın da 14 sayı-12 ribaund-1 top çalma ile katkı verdi.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, ligde normal sezonun son maçını 1 Mart Cuma günü sahasında Effe Haznedar Doruk ile yapacak. Gemlik Spor Salonu’ndaki 14. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.