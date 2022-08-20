“TAYK – Eker Olympos Regatta” yarışı başladı

Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenen “TAYK – Eker Olympos Regatta” yelken yarışı, Moda Deniz Kulübü açıklarında 20 teknenin ve 200’ün üzerinde yelkencinin katılımıyla start aldı.İSTANBUL (İGFA) - TAYK – Eker Olympos Regatta yarışında, yelkencilerin kıyasıya mücadelesi başladı. 10. yılını kutlayan yelken yarışında, rüzgârı yakalayarak İstanbul’dan hareket eden tekneler, ilk etabı Tirilye’de bitirecek. “TAYK-Eker Olympos Regatta”, 20 Ağustos Cumartesi günü geleneksel mimarisi ve yöresel lezzetleriyle bir cazibe merkezi olan Bursa’nın incisi Tirilye’deki Koy Yarışları ile devam edecek. Tirilye Koy Yarışları, Bursalılara ve bu şirin kasabayı ziyaret eden turistlere rengârenk görüntüler izleme fırsatı sunacak. 21 Ağustos Pazar günü Tirilye’den tekrar start verilecek yarış, heyecan dolu son etabın ardından Moda’da son bulacak.

İstanbul ve Bursa arasında yapılarak, Marmara Denizi'ni bir uçtan bir uca kateden “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışı “Rüzgarı Yakala” mottosuyla; Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenleniyor.

“TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışına yelken kulüplerinin yanı sıra saygın markaların takımları da katılıyor. Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin liderliğinde, spor tutkunu çalışanların takım ruhunu pekiştirdikleri TAYK – Eker Olympos Regatta’da; spor giyimden inşaata, kimyadan pencere ve kapı sistemlerine, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyondan gıda perakendesine kadar pek çok farklı sektörden markaların takımları boy gösteriyor.