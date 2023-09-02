Tayfun Taşdemir kariyerinin zirvesinde

Bilardo severlere ve ilgi duyanlara ilham kaynağı olan, 3 Bant Bilardo şampiyonu Tayfun Taşdemir ve bilardo tutkunlarına mekan olanağı tanıyan Ali Gülbay, Herkes Duysun’a konuştu.

Herkes Duysun/ BURSA İGFA

3 Bant Bilardo şampiyonu Tayfun Taşdemir, bilardo tutkunlarına ilham kaynağı oldu.

Kariyerinin zirvesinde olduğunu söyleyen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Tayfun Taşdemir “Dünya şampiyonluğu bu sporun zirvesidir. Semih Saygıner 2023 yılında kazanmıştı, benim şampiyonluğum ise ondan sonra geldi. Elde ettiğim başarı, kariyerimin en muhteşem zaferidir diyebilirim. Bu sene ilk ayak, 2023 Las Vegas’ta yapılan dünya kupasıydı ve onu kazandım. Ardından Semih Saygıner ile beraber milli takımlar şampiyonu olduk. Peşine gelen turnuvalarda ikincilikler var üçüncülükler var. Şu anda hedefim ilk defa Türkiye’de yapılacak olan ‘Ferdi Dünya Şampiyonası.’ Kendi seyircimin önünde bu mücadeleyi vereceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım, sanırım 35-40 senedir iki defa üst üste kazanılan dünya şampiyonluğu yok. İnşallah Türkiye’ye getirebilirim. Burada, Ali Gülbay ‘Life Billiards Bistro’ adında muhteşem bir tesis yapmış. Çok nezih bir ortamda tribünleri olan ve masaları muhteşem olan bir organizasyona geldik.” dedi.

Bursa’nın yerinin kendisinde çok ayrı ve tekrar burada olmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Taşdemir, “Sevgili Semih Saygıner’in 1993 yılında, Yılmaz Özcan’nın da 1997 kazandığı dünya kupası, bize ve bütün sporculara ilham verdi. Ben 1999 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra yaklaşık bir sene antrenman yapma fırsatı buldum. 2000 yılında Türkiye şampiyonu oldum ve o sene devlet bir yasa çıkardı. Eğer milli sporcuysanız, askerliğinizi 33 yaşına kadar tecil ettirebiliyordunuz. Ben de 1-2 sene bilardoyu deneme kararı aldım. 2 sene içerisinde dünya klasmanında ilk 8’e girdim. Daha sonra Hollanda’dan, Almanya’dan, Portekiz’den transfer teklifleri geldi. Oradaki liglerde mücadele ettim ve profesyonel hayatım resmen başladı. Sosyal ve kişilik bağlamında bu spor inanılmaz bir fayda veriyor. Kaynaklar çok geniş, gerek sosyal medyada gerek diğer sosyal mecralarda, ıstaka kullanımı, top kullanımı var. Tabi bir de usta oyuncuları izleyerek ilham alınabilir.” şeklinde konuştu.

Ali Gülbay ise 2023 yılında bilardo severlere kazandırdıkları yeni mekanlarına çok emek verdiklerini belirterek, “Modern bir tasarım uyguladık. Kısa sürede bilardo severlerin ilgisini gördük. Şu anda da Türkiye çapında özel bir turnuva gerçekleştiriyoruz. Burada dünya şampiyonası ve Türkiye şampiyonu olmuş oyuncularımız var.” dedi.