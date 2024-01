Tatangalar’dan Ekrem Yüce’ye tam destek

Sakarya’nın ve Sakaryaspor’un sembolü olan Tatangalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi ziyaret ederek “tam destek” mesajı verdi. Taraftarlar, görev süresi boyunca Sakaryaspor için gösterilen yaklaşım sebebiyle Yüce’ye teşekkür etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor taraftar grubu olan Tatangalar’ımakamında ağırladı. Taraftarlar “tam destek” mesajı vererek Yüce’ye görev süreci boyunca Sakaryaspor’un daha iyi bir geleceğe sahip olması için gösterdiği hassasiyet sebebiyle teşekkürlerini sundu.

Makam ziyaretinde yeşil-siyahlı takımın dünü, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Başkan Yüce, Sakaryaspor’un şehirle bütünleşmiş bir değeri olduğunu ifade ederek “birlik ve beraberlik” çağrısı yaptı. Kendisini bu süreçte yalnız bırakmayan tüm taraftarlara teşekkür eden Başkan Yüce, Tatangalar’ın Sakaryaspor’un mihenk taşı olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mızın vazgeçilmezlerinden bir tanesi de Sakaryaspor’dur. Bizler sadece görevimiz başındayken değil her zaman kalbimizle Sakaryaspor’u destekliyoruz. Bu zorlu süreçte her zamanla bizimle birlikte olan taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Aklımızdan geçen tek şey her zaman şu oldu; sen, ben yok Sakaryaspor var. Şu an takımımız güzel bir ivme yakaladı. Yönetim, takım, taraftar ve şehir bir bütün halinde emin adımlarla bir üst lige çıkmak için savaşıyor. Hiçbir zaman takımımız yüzüstü bırakmayacağız ve tekrardan Süper Lige çıkmak için var gücümüzle savaşacağız” dedi.

“SAKARYASPOR VE SAKARYA BİR BÜTÜN”

Sakarya ve Sakaryaspor’un bir bütün olduğuna dikkat çeken Yüce, “Tatangalar, Sakaryaspor’umuzun mihenk taşıdır. Bugün makamda beni ziyaret ederek Sakaryaspor’a olan desteklerimden ve Sakarya’ya yaptığım hizmetlerden ötürü teşekkür ettiler. Yolumuz daha çok uzun. Şehrimize ve milletimize kazandırmamız gerek birçok eser var. İnşallah atacağımız her adım Sakarya’mızı daha ileriye taşıyacaktır. Sakaryaspor ve Sakarya, bir bütün olarak adını altın harflerle her yere yazacak. Sakarya’nın ve Sakaryaspor’un yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, ziyaret gelen taraftarların hediyelerini kabul ederek hediyeler takdim etti.