Tarzanların Rakibi Karşıyaka... İzmir'de derbi heyecanı yaşanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda saat 18.00’de Ege Derbisinde karşılaşacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarını yeni Başantrenörü Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 15’inci hafta maçı Ege Derbisine sahne olacak.

Potanın Tarzanları geçtiğimiz sezon lig finali oynayan Pınar Karşıyaka ile 6 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım, Ege Derbisi için kampa girdi.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Kora kor geçecek bir derbi bizleri bekliyor. Karşıyaka çok zorlu bir deplasman olsa da biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Kadro kalitemize ve teknik ekibimize güveniyoruz. Taraftarlarımızın yüreğinin de bizlerle atacağını biliyorum” dedi.