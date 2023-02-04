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Tarzanlar TOFAŞ'ı devirdi

SPOR 04.02.2023, 15:15
Tarzanlar TOFAŞ'ı devirdi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 82-76 kaybetti.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor TOFAŞ'ı konuk etti. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maça Berk Uğurlu, Rob Gray, Arturas Milaknis, Tolga Geçim, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Boubacar Toure ile buldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Rob Gray’in basketiyle durumu 20-15 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, 15. dakikada farkın yeniden çift hanelere çıkmasını önleyemedi: 27-17. Rakip sayılarına Tyler Ennis, Boubacar Toure ve Berk Uğurlu ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, Arturas Milaknis’in uzak mesafeli üçlüğü sonrası Rob Gray’in basketiyle soyunma odasına 37-32 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Deon Thompson, Boubacar Toure ve Rob Gray’in sayılarıyla 6-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ, 37-38 üstünlüğü sağlarken, Tyler Ennis ve Rob Gray’in üçlükleri 23.30’da skoru 45-48’e taşıdı. Rakip sayıları karşısında Tyler Ennis’in üçlüğü 25. dakikada skoru 52-52 eşitlerken, Berke Büyüktuncel’in pota altı sayısı sonrası Arturas Milaknis’in üçlüğüyle rakip molasına 52-57 önde giren TOFAŞ Basketbol Takımı, mola dönüşü de Tolga Geçim’in üçlüğüyle 8 sayılık farkı (52-60) yakaladı.

Tyler Ennis ve Berke Büyüktuncel’in serbest atış sayılarıyla son çeyreğe 58-63 önde giren TOFAŞ, dördüncü periyodun başında da Boubacar Toure’nin faul atışlarıyla durumu 58-65’e getirse de Pako Cruz üçlüğüyle 31.30’da farkı 2’ye çekti: 63-65. Sert savunmasının yanında Rob Gray’in basketi sonrası Arturas Milaknis’in üçlüğü bitime 6.44 kala farkı 7’ye (63-70) çıkarırken, mola dönüşü ev sahibi takım üst üste sayılar bulunca bu kez Koç Orhun Ene mola aldı: 68-70. Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson ve Ricky Tarrant’ın üçlükleriyle bitime 3.21 kala 74-74 eşitliği sağlarken, bitime 2.14 kala bu kez 76-74 öne geçti. Son 2 dakikaya girerken Arturas Milaknis’in serbest atışları durumu 76-76 eşitlese de Deon Thompson’ın 2 kritik top kaybıyla elindeki avantajı rakibine kaptıran TOFAŞ, parkeden 82-76 mağlup ayrıldı.

Manisa deplasmanında TOFAŞ’ta Rob Gray 18 sayı, Boubacar Toure 14 sayı, Arturas Milaknis 13 sayı, Tyler Ennis 11 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 11 Şubat Cumartesi günü evinde Pınar Karşıyaka ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.

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