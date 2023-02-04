Tarzanlar TOFAŞ'ı ağırlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ Basketbol Takımı'nı ligin 18. haftasında bugün ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk oluyor. Takımda yaşanan başantrenör değişikliği sonrası Orhun Ene yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında AYOS Konyaspor’u yenerek moral bulan Bursa temsilcisi, bu çıkışını Manisa deplasmanında da sürdürmeyi hedeflerken, 7 galibiyet-10 mağlubiyet ile play-off potası takibini sürdüren Mavi Yeşillilerde bu maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligdeki son 3 maçında Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet’i mağlup ederek 3’te 3 yapan Hakan Demir idaresindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 6 galibiyet-11 mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Bursa’da oynanan mücadeleyi TOFAŞ Basketbol Takımı, 90-69 kazanmayı başarmıştı.

Bugün Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak. beIN SPORTS Haber’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak karşılaşmayı Can Mavisu, Alper Özgök, İsmail Binbir hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 11 Şubat Cumartesi günü evinde Pınar Karşıyaka ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.

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