Tarzanlar potada Samsunspor'u devirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Reeder Samsunspor’u baştan sona üstün oynadığı maçta 90-60’lık skorla farklı mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de karşılaşmayı tribünde takip etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 3’üncü hafta maçında ligin yeni takımı Reeder Samsunspor’u ağırladı. Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ve protokol üyeleri takip etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Tarzanlar, ilk periyodu 27-18 önde kapattı. James Anderson’ın üst üste bulduğu isabetlerle farkını ortaya koyduğu ilk periyodun ardından farkı açmaya devam eden yeşil-beyazlı takım soyunma odasına 36-34 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Manisa BBSK, rakibini 10 sayıda tuttuğu 3’üncü periyotta farkı iyice açtı ve final periyoduna 67-44 önde gitti. Oyundan hiç düşmeyen Tarzanlar, Samsunspor’u rahat bir oyunla 90-60 mağlup etti.



John Roberson 18 sayı, Emanuel Terry 17 sayı, 10 ribaunt, James Anderson 12 sayı, Mustafa Baki Görür 8 sayı, Daron Fatts Russell 11 sayı, Pako Cruz ve Ayberk Olmaz 10’ar sayı, Dorukhan Engindeniz ve Tolga Kaan Birer de 2 sayıyla maçı tamamladı.