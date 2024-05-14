Tarzanlar, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) play-off çeyrek finalinde 16 Mayıs Perşembe günü saat 20 30’da Beşiktaş Emlakjet ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin Manisa etabı hazırlıklarını tamamladı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) play-off çeyrek finalinde 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da Beşiktaş Emlakjet ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin Manisa etabı hazırlıklarını tamamladı.
MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) play-off heyecanının başlamasına sayılı günler kaldı. Normal sezonu 6’ncı sırada bitirerek play-off vizesi alan Potanın Tarzanları, çeyrek finalde Beşiktaş Emlakjet ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da Akatlar Arena’da oynanacak. Play-off öncesi verilen 10 günlük arada Başantrenör Hakan Demir yönetiminde antrenmanlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Manisa etabı hazırlıklarını da tamamladı.
Serinin ikinci maçı 18 Mayıs’ta Manisa’da oynanacak İki galibiyete ulaşan takımın yarı-finale yükseleceği eşleşmede, ikinci maç 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda 20 Mayıs Pazartesi günü iki takım İstanbul’da son kez kozlarını paylaşacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|37
|86
|2. M.City
|36
|85
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|36
|63
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|36
|57
|8. M. United
|36
|54
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|36
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|90
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Girona
|35
|75
|4. Atletico Madrid
|35
|70
|5. Athletic Bilbao
|35
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|35
|54
|8. Valencia
|35
|48
|9. Villarreal
|35
|48
|10. Getafe
|35
|43
|11. Deportivo Alaves
|35
|42
|12. Sevilla
|35
|41
|13. Osasuna
|35
|40
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|35
|35
|16. Rayo Vallecano
|35
|35
|17. Celta Vigo
|35
|34
|18. Cadiz
|35
|29
|19. Granada
|35
|21
|20. Almeria
|35
|17