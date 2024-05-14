Tarzanlar, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) play-off çeyrek finalinde 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da Beşiktaş Emlakjet ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin Manisa etabı hazırlıklarını tamamladı.

MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) play-off heyecanının başlamasına sayılı günler kaldı. Normal sezonu 6’ncı sırada bitirerek play-off vizesi alan Potanın Tarzanları, çeyrek finalde Beşiktaş Emlakjet ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da Akatlar Arena’da oynanacak. Play-off öncesi verilen 10 günlük arada Başantrenör Hakan Demir yönetiminde antrenmanlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Manisa etabı hazırlıklarını da tamamladı.

Serinin ikinci maçı 18 Mayıs’ta Manisa’da oynanacak İki galibiyete ulaşan takımın yarı-finale yükseleceği eşleşmede, ikinci maç 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda 20 Mayıs Pazartesi günü iki takım İstanbul’da son kez kozlarını paylaşacak.