Tarzanlar Beşiktaş'a hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i Manisa’da ağırlayacak.

Dev randevu öncesi yeşil-beyazlı takım hazırlıklarını 1’inci Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer yönetiminde sürdürdü.

Milli arada dinlenme fırsatı da bulan yeşil-beyazlı takım, iyi bir antrenman dönemi de geçirdi.