Tarzan’ın çeyrek rakibi Anadolu Efes oldu

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupasına katılma başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, çekilen kura sonucunda çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşti.MANİSA (İGFA) - Tarihinde ilk kez Türkiye Kupasına katılma başarısı gösteren Potanın Tarzanlarının tek maç üzerinden oynanacak olan çeyrek finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda çekilen kuraya Kulüp Başkanı Bora Çaylan ve Genel Menajer Nihat Mala katıldı.

Çeyrek Final Mücadelesi 13 Şubat Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Yeşil-beyazlı takım turu geçmesi halinde Konya’da düzenlenecek olan dörtlü finale katılmaya hak kazanacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Başarı basamaklarını birer birer çıktığımız Süper Lig’de ilk devreyi ilk 8 takım arasında bitirerek Türkiye Kupası vizesi aldık. Kura çekimine göre ilk turdaki rakibimiz Anadolu Efes oldu. Sezona 2 kulvarda birden mücadele ederek başlamıştık. Şimdi bir üçüncü kulvar olan Türkiye Kupası’nda mücadele edeceğiz. Dörtlü finale katılmayı, oradan da finale kadar gitmeyi arzuluyoruz. Çünkü ortada bir hedef varsa biz bunu gerçekleştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Çekilen kuranın hem ülke basketboluna hem de kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.