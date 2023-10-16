Tarkan Tunga Uşak'ın potasında!

Uşak Basketbol Takımı, Tarkan Tunga'yı kadrosuna kattı.UŞAK (İGFA) - Uşak Basketbol Takımı, 2023-24 sezonu için önemli bir transfer imzası attı.

2005 doğumlu yetenekli forvet oyuncusu Tarkan Tunga, daha önce Antalya Aggik Spor Kulübü forması giydikten sonra Uşak Basketbol Takımı'na katıldı. Genç yetenek, yeni sezonda Uşak Basketbol Takımı'nın kadrosunda olacak.

Uşak Basketbol Takımı, Tarkan Tunga'yı 2023-24 sezonu için kadrosuna katarak basketbol camiasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Tarkan Tunga'nın enerjisi, hırsı ve yetenekleriyle takıma katacağı değer, Uşak Basketbol'un geleceği için büyük umut vaat ediyor. Takım, genç yeteneği kadrosuna katarken, ona yeni sezonda başarılı bir performans sergileme fırsatı vermek için sabırsızlanıyor.