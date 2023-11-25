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Tarihin içinde bisiklet yolculuğu

SPOR 25.11.2023, 15:16
Tarihin içinde bisiklet yolculuğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 4. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, yarın gerçekleştirilecek. Tur katılımcılarını, İstanbul’un muhteşem boğaz manzarası ve eserleri arasında tarihi ve keyifli bir bisiklet yolculuğu bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Yenikapı Bisiklet Evi önünde 08.00-08.45 saatleri arasında toplanacak olan bisikletçiler, 09.00’da start alacak. Tur, saat 10.30’da Yenikapı’da tamamlanacak. Tüm katılımcılara bir “anı madalyası” verilecek. 

 EŞSİZ TARİHİ ESERLER ARASINDA PEDAL ÇEVRİLECEK

 Güzergahta, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul’un dünya çapındaki tarihi mekânları yer alıyor. Tur nedeniyle trafik kapatılmayacak ve güvenlik önlemleri altında akan trafikte gerçekleştirilecek.

 YENİKAPI’DAN BAŞLAYIP BALAT’TAN DÖNÜŞ ALACAK 

 Yenikapı’dan yola çıkacak olan bisikletçiler, sahil boyunca gittikten sonra Balat’tan dönüş alacak. Bisikletçiler Sirkeci’den Gülhane Parkı rotasına sapacak. Ardından Sultanahmet meydanından geçip, Kumkapı üzerinden tekrar Yenikapı’ya ulaşacaklar. İşte toplamda 19 Km olan turun güzergâhı:

“Yenikapı – Kumkapı – Çatladıkapı Geçidi – Sirkeci – Eminönü – Unkapanı – Cibali – Fener – Balat – Fener – Cibali – Unkapanı – Sirkeci – Gülhane Parkı sahil girişi – Gülhane Parkı Tramway Çıkışı – Sultanahmet Meydanı – Ayasofya Camii – Küçük Ayasofya Caddesi – Aksakal Sokak – Kennedy Caddesi – Çatladı Kapı – Kumkapı – Yenikapı.”

 BİSİKLETİNİ KAP, KASKINI TAK GEL 

 Tur, 2021 ve 2022 yıllarında birer kez düzenlendi. Tarihi yarımada bu yıl ikinci kez turlanacak. Toplamda dördüncü defa düzenlenecek olan turda, 18 yaş sınırı bulunuyor. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’na tüm bisikletçiler kendi bisikletleriyle katılırken, kask takmak da mecburi olacak.  

Bisikletçiler, uymaları gereken kurallar başta olmak üzere, etkinlikle ilgili tüm detaylara https://spor.istanbul/tarihi-yarimada-bisiklet-turu/ adresinden ulaşabilecek.

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