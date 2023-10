Tarih şehrinde maraton

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si gerçekleştirilen “Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu” kadim ve tarihi kent Tarsus’ta koşuldu. Maratonda genel klasman erkeklerde birinci 1.05.10 ile son 3 yılın şampiyon ismi Benard Cheruiyot Sang olurken, genel klasman kadınlar birincisi de 1.12.29 ile Ivyne Jeruto Lagat oldu.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen 15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, tarih kenti Tarsus’ta gerçekleşti. Sporcular ve vatandaşlar, Tarsus’un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde koşarak, yarı maraton heyecanını yaşadı. Tarsus Yarı Maratonu’na Türkiye’nin yanı sıra Tacikistan, Rusya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Kenya, Almanya, Kırgızistan, Moldova, Fas ve Türkmenistan’dan sporcular katıldı. 21 kilometrede toplam 463 sporcu yarışırken, Halk Koşusu’nda da yaklaşık 5 bin vatandaş koştu. Seçer de Halk Koşusu’nda binlerce kişi ile birlikte 3 kilometreyi koştu. Başkan Seçer’in madalyasını Kır Çiçekleri verdi. Yarı maratonda; 21 kilometre, Özel Sporcular Koşusu ve Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Başkan Seçer ile birlikte Yarı Maraton’da; Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Dinsever, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve binlerce vatandaş yer aldı.

Seçer: “Sporun en temel yararı insanları bir araya getirmesi”

Başkan Seçer Ödül Töreni’nde genel klasman kadınlar ve erkeklerde dereceye giren ilk 3'e ödüllerini ve madalyalarını verdi. Yaptığı konuşmada maratonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Yarı maratona 463 sporcumuz katıldı ve 21 kilometrelik maratonu tamamladılar. Marifet iltifata tabidir. Dereceye giren sporcuların ödüllerini verdik ama benim gönlümde herkes dereceye girdi. Önemli olan buraya gelmek, mücadele etmek, bir arada olmak. Sonuçta bütün amacımız derece almak, şampiyon olmak ama bana göre sporun en temel yararı insanları bir araya getirmesi. Burada hepimiz beraberce bu güzel etkinlikte bir arada olduk. Binlerce insan Halk Koşusu’na katıldı. Ben de katıldım, madalya da aldım, katıldığım için mutlu da oldum” dedi.

“100. yıla denk gelmesi ayrı bir güzellik ve önem katıyor”

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına denk gelmesinin Tarsus Yarı Maratonu’nu daha da önemli kıldığını söyleyen Seçer, “Cumhuriyet’in 100. yılını yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk; ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ demiş. 15. Yarı Maraton’un 100. yıla denk gelmesi bugünkü müsabakalara ayrı bir güzellik, önem ve zenginlik katıyor. Cumhuriyet; medeniyet, sanat, kültür, ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh’ demektir. Cumhuriyet; her şey demektir. Her şeye rağmen bu ülkede özgür bir birey olarak yaşıyorsak, kadın-erkek ayrımı olmadan Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan her bireyin devlet karşısında eşit bir yurttaş olma hüviyeti varsa; bunu laik Cumhuriyet’e borçluyuz. Biz ümmet değiliz, biz bireyiz ve vatandaşız. Her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu, şerefli vatandaşıyız. Ebediyete kadar daha nice 100 yıllar olsun” diye konuştu.

Başkan Seçer, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak gerektiğine de vurgu yaparak, “Sözde değil, özde demokrasi; katılımcı değil, çoğulcu demokrasi. Bunlar önemli temel ögeler. Demokrasi çoğunluğun azınlığa hükmetmesi değildir, çoğunluğun azınlığa saygı göstermesidir. İllaki herkes aynı siyasal düşünceden olmak zorunda değildir. Her birimizin farklı siyasal görüşü, etnik yapısı, inancı, mezhebi meşrebi olabilir ama her şeyden önce hepimiz insanız” ifadelerini kullandı.

“10 Aralık’ta yine önemli bir Maraton koşulacak”

Sportif faaliyetlerin hem insanların kaynaşması hem de Mersin’in tanınması açısından çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “10 Aralık’ta yine önemli bir Maraton koşulacak: ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu.’ Yurtdışından, yurt içinden önemli koşucular katılacak. Mersinimiz tanınsın, bilinsin. Mersinimiz çok güzel bir kent. Mersinimiz; insanıyla, doğasıyla, deniziyle ve Toroslarıyla güzel… Bu yarışmalar ve etkinlikler vesilesiyle diğer şehirlerden ve ülkelerden kentimize gelenler Mersin'i tanıyacak, fahri birer şehir elçisi gibi gidip Mersinimizi, Tarsusumuzu anlatacak” diye belirtti.

“2. Uluslararası Tarsus Festivalimize hepinizi bekliyoruz”

Büyükşehir olarak daha önce düzenledikleri etkinliklere de değinen Seçer, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Tarsus Festivali’nin de duyurusunu yaparak, vatandaşlara seslendi. Seçer; “2. Uluslararası Tarsus Festivalimizi 17-18-19 Kasım’da yapacağız. Bu yıl çok daha güzel olacak. Yurtdışından yüzlerce sanatçı, dansçı ve halk dansları toplulukları gelecek. Yine ülkemizden önemli ve değerli düşünürler, sanatçılar, yorumcular gelecek ve burada söyleşiler yapacak. Hepinizi bekliyoruz” dedi.

“Demek ki iyi işler yapıyoruz ki halk bizi anlıyor”

Maratonda emeği geçenlere, maratona katılan sporculara ve kendisiyle Halk Koşusu’na katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Seçer, “Kendimizi iyi hissettirdikleri için onlara şükranlarımı sunuyorum. Halk mutluysa, halk varsa, halk bize sevgi, saygı gösteriyorsa bizim keyfimize diyecek yok. Demek ki iyi işler yapıyoruz ki halk bizi anlıyor. Bir siyasetçi için en büyük servet, en büyük mutluluk halkıyla iç içe olmaktır. Bunu yaşattığınız için de sizlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Uyan: “Onurlu ve güzel bir gün yaşadık”

Ödül Töreni’nin sonunda Tarsusluları temsilen Meclis üyeleri tarafından Başkan Seçer'e, Mersin’e vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla madalya takdim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Uyan, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e bizlere böyle onurlu ve güzel bir günü yaşattığı için hem Tarsuslar adına hem biz Belediye Meclis Üyeleri ve tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de böyle güzel etkinliklerde buluşmak üzere” dedi.

Son 3 yılın şampiyonu Sang, bu sene de geleneği bozmadı

Genel klasmanda erkeklerde birinciliği 1.05.10 ile Benard Cheruiyot Sang, ikinciliği 1.05.16 ile Frankline Keitanyi Ngelel ve üçüncülüğü de 1.05.21 ile Laban Kıpkemboı elde etti. Genel klasman kadınlarda birinci 1.12.29 ile Ivyne Jeruto Lagat olurken, 1.16.07 ile Derya Kunur ikinci, 1.16.54 ile Sümeyye Erol ise üçüncü oldu.

Sang: “Burada olduğum ve kazandığım için çok mutluyum”

Yarı Maraton’a Kenya’dan katılan ve son 3 yılın şampiyonu olan Benard Cheruiyot Sang, “Yarı maratonu kazandığım için çok mutluyum. 3 yıl oldu ve bu beni gerçekten mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin böyle organizasyonlar yapmasından ve burada olmaktan da çok mutluyum. Aralık ayında yapılacak Uluslararası Maraton’a da katılmak için söz veriyorum” dedi. Genel klasman kadınlarda birinci olan Ivyne Jeruto Lagat da maratona ilk defa katıldığını belirterek; “Çok beğendim ve çok güzel bir maratondu. İnsanlar da arkadaş canlısı ve misafirperverler, çok sevdim. Bu yarışın organizasyonundan da çok memnun kaldım” ifadelerine yer verdi.

Binlerce vatandaş Yarı Maraton’dan memnun ayrıldı

Halk Koşusu’na katılan 62 yaşındaki Zuhal Ağaçseven, spor etkinliklerine katılmayı çok sevdiğini belirterek, “Çok güzel. Zevkle koştuk. Sağlığımız için çok iyi oldu. Her hafta olsa gelirim. Bence herkes gelir. Bu katılım daha da artabilir” dedi. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na Adana’dan ailesi ve kucağında köpeğiyle katılan vatandaşlardan Eray Özdemir, “Ailece beraber koştuk. Eğlenceliydi, güzeldi, hoşumuza gitti. Köpeğimizle sabah sporumuzu yaptık. Bu sene ilk defa katıldık. Daha fazla olsun, daha fazla katılalım” dedi.