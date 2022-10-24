Tarih kokan sokaklarda nefes kesen yarış

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Dünden Yarınlara Koşuyoruz’ mottosuyla bu yıl 14.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’ tarihin içinde koşuldu.MERSİN (İGFA) - Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan ve yine aynı noktada sona eren Maraton’da, birbirinden iddialı profesyonel sporcular yerini aldı. 447 sporcunun kayıt yaptırdığı 21 kilometre Yarı Maraton’da profesyonel sporcular, Tarsus’un tarihi dokusu içerisinde dereceye girmek için mücadele etti. Ardından 11 bin 177 vatandaşın kayıt yaptırdığı 3 kilometrelik Halk Koşusu başladı. 21 kilometre ve 3 kilometre kategorilerinde toplam 11 bin 624 kişi koştu.

İlk önce özel sporcuların koşmaya başladığı halk koşusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Tarsus ilçe protokolü, Meclis üyeleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

Başkan Seçer, etkinliğe katılan herkese başarılar dileyerek, yarı maratonun startını, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile birlikte verdi.

Seçer: “Tarsus’a huzur ve mutluluk gibi zenginlikler kazandıralım”

21 kilometre Yarı Maraton koşusunun genel klasmanda erkekler birincisi 1 saat 5 dakika 16 saniye ile Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot olurken, 1 saat 5 dakika 17 saniye ile Türk atlet Sezgin Ataç ikinci, 1 saat 6 dakika 18 saniye ile de Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu. 21 kilometre genel klasmanda kadınlar birincisi 1 saat 13 dakika 56 saniye ile Fatma Karasu olurken, 1 saat 13 dakika 56 saniye ile Yayla Günen ikinci ve 1 saat 14 dakika 34 saniye ile de Bahar Atalay üçüncü oldu.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi ve Başkan Seçer ile protokol üyeleri tarafından, dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları takdim edildi. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ödül töreninde konuşan Başkan Seçer, Tarsus’un çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, hep birlikte tarih kokan sokaklarda koştuklarını, önemli olanın dereceye girmekten ziyade; hiçbir ayrım olmadan bir arada olmak ve spor yapmak olduğunu vurguladı.

Bu tür etkinliklerin, insanları bir araya getirmesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, insanların birbirini sevmesinin ve bir arada olmasının paha biçilmez bir değer olduğunu ve bu etkinliklerin de buna katkı sunduğunu kaydederek, “Ulusal, uluslararası konuklarımız olsun, kültürler arası transfer olsun. Burada Tarsus’a mutluluk ve huzur gibi zenginlikleri kazandıralım” ifadelerini kullandı.

“Bizim yolumuz da belli, çizgimiz de belli”

Bu etkinlikleri vatandaşların mutluluğu ve huzuru için yaptıklarını, konser ve sanatçı seçerken ideolojik davranmadıklarını ve kesinlikle ayrımcılık yapmadıklarının altını çizen Başkan Seçer, “Bu etkinliklere harcanan kaynaklar sizlerin kaynağı, sizlerin parası. Nasıl yol yapıyorsak, kaldırım yapıyorsak, peyzajınızı yapıyorsak ya da diğer hizmetlerinizi yerine getiriyorsak, bu da önemli. Belediyelerin bu tip organizasyonları yapmasının zorunlu olduğunu ve bu kaynakları da makul, bilinçli bir şekilde harcaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanları bir araya getirecek, kaynaştıracak etkinliklere ihtiyaç var. İşte spor, kültür, sanat; bunlar aslında insanların bir arada, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşamasının çimentosu” diye belirtti.

Referanslarının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ve dünya barışını önemsediklerini ifade eden Başkan Seçer, “Bizim yolumuz da belli, çizgimiz de belli. Biz bu bayrak altında, Atatürk’ün gösterdiği yolda yürüyen anlayışa sahip insanlarız. Bizim kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti. Biz bir milletiz, kökenimiz ne olursa olsun kardeşçe, bu al bayrağın altında yaşama zorunluluğumuz var. Bunun için gayret ediyoruz ve bunu da siyaseten kullanmayı arzu etmiyoruz” dedi.