Talasgücü sezonu açtı

Tarihinde ilk kez TFF 3'ncü Ligi'nde mücadele edecek Kayseri'nin Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi Sümer Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda sarı lacivertliler, ilk kez mücadele edecekleri 3.ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezondan kadrosunda yer alan 12 futbolcu ile yeniden anlaşma sağlayan Talasgücü Belediyespor, alt yapısından da 4 futbolcuyu A takım kadrosuna dahil etti. Sarı- lacivertli takım dış transferde ise 4 oyuncu ile anlaşma sağladı.

İlk antrenman öncesi konuşan Kayseri'nin Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, “2024-2024 sezonunu açmış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah takımımızı 3. Lige ulaştırmayı bizlere nasip etti. Bugün burada iç transferde futbolcularımızla yola devam dedik. Onun dışında yeni transfer çalışmalarımızı da yapıyoruz. Bu sene dolu dolu geçti. Dediğim gibi Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lige yükselmek nasip oldu. Tabi şunu da eklemek istiyorum, geride bıraktığımız sene şampiyonluklarla geçti, A takımımızı 3. Lige çıkarmanın yanında U 11, U 14, U 17 ve U 18 dallarında Kayseri Şampiyonu olduk. Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’in izni ve talimatıyla Kayseri’de spor adına yeni ve güzle adımlar atıyoruz, bizim buradaki amacımız nasip olursa A takımımızı Kayserispor’dan sonra gelen bir takım haline getirmek ve alt yapıdan yetiştirdiğimiz futbolcuları spora kazandırmak.” dedi.

Daha sonra değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Halil Aslan da, sezonu en iyi şekilde tamamlama hedeflerinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “2023-2024 sezonunun bugün ilk antrenmanını yapıyoruz. Rabbim kazasız belasız bir sezon nasip etsin. Hedefimiz takımımızı en üst seviyede tamamlamak. Zor bir grubumuz var. Kayseri’ye yıllar sonra 3. Lig takımı kazandırdık, bu takımı da layıkıyla en iyi yerlere getirmek istiyoruz.”