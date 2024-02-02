Son Dakika

Talasgücü'nden İbrahim Öztürk bombası

SPOR 02.02.2024, 09:05
Talasgücü'nden İbrahim Öztürk bombası

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da forma giyen ve tüm liglerde şampiyonluk yaşayan tek oyuncu olan 43 yaşındaki İbrahim Öztürk’ü renklerine bağladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Teknik Direktör Halil Arslan, yöneticiler ve yeni transfer İbrahim Öztürk katıldı.

Törende konuşan Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, “Bugün burada Kayserimizin evladı, 20 yaşında amatörde futbola başlayan sonra amatörden Süper Lige kadar kariyerinde başarılar dolu İbrahim Öztürk’ü Talasgücü Belediyesporumuza kazandırmış bulunuyoruz. Talasgücümüze bugün ve yarın güzel hizmetler yapacaktır. İlk amacımız ligi tanımak ikinci amacımız da Play-Off oynamak. Başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum.” dedi.

Teknik Direktör Halil Arslan da sözlerine Başkan Yalçın’a teşekkür ederek başlarken, “İbrahim bizim 25 yıl önce başlayan bir serüvenimizdi. Amatörde birlikte oynadık. Bize gelmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Altay gibi bir camiayı bırakarak bize gelmesi onur ve gurur kaynağı oldu. İnşallah kulübümüzün profesyonel yapısının ilerlemesinde, daha güzel işler yapmasında çok büyük katkılar sağlayacaktır. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“İBRAHİM BİZE LOKOMOTİF OLACAK”

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın ise geçen yıl Bölgesel Amatör Lig’den namağlup olarak üçüncü lige yükseldiklerini belirterek, “Şimdi profesyonel ligdeyiz. Profesyonel ligin bir takım hazırlıklara ihtiyacı olduğu malum. Profesyonel ligde olmanın şöyle bir anlamı daha var. Kayserispor’dan sonra bu şehrin ikinci profesyonel takımıyız. Bu bakımdan biz de üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Talasgücü Belediyespor’u futbol adına en iyi şekilde hizmet yaparak, şehrimizin yetiştirdiği kendi evlatlarımızdan istifade ederek bir sonraki nesle ağabeylik yapmak, ev sahibi bir takım olmak istiyoruz. Şu anda Talasgücü Belediyespor bünyesinde U14’ten U18’e kadar 450 öğrenci hem okullarında okuyor, hem de futbol okulumuzda eğitim alıyor. En avantajımızın bu olduğunu düşünüyorum. Bu arada İbrahim Öztürk kardeşimizin bize katılması sadece bir transfer anlamına gelmiyor. Bize bir lokomotif gelmiş oluyor. Ben kendisine davetimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“HALA İLK GÜNKÜ HEYECANDAYIM”

Kayserili profesyonel futbolcu İbrahim Öztürk de, güzel bir aile içinde olduğunu kaydederek, “Başkanımızın futbola bakışı, projeleri burada olmamda en büyük etkenlerden biriydi. Erciyesspor’da başladığımda şampiyonlukla taçlandırdık. Sonrasında uzun yıllar başka takımlarda mücadele ettim. Ama burası benim şehrim, benim takımım. Birçok deneyim ve şampiyonluk kazandım. Bu süreçte en ufak bir katkım olursa benim için mutluluk verici olur. Bugün ilk günkü gibi hala heyecanlıyım. Burada şampiyonlukla ayrılmıştım inşallah kariyerimin sonunda son şampiyonluğu da yaşayıp bizden sonrakilere devretmek amacım. Sonraki projelerimizi süreç gösterecek. Takım olarak profesyonel anlamda bu ligin yeni takımıyız. Bu süreç kolay değil. Biz güçlü bir aile olduğumuz sürece, beraber düşünerek hareket ettiğimizde başarılmayacak iş yok. İnşallah el birliğiyle hep sonu mutlulukla biten sezonlar bizi bekliyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Öztürk, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törenin sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İbrahim Öztürk’e 38 numaralı formayı hediye etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 23 29
11. Ankaragücü 23 28
12. Kayserispor 23 27
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Hatayspor 23 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 22 36
7. M. United 22 35
8. Newcastle 22 32
9. Brighton 22 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 22 29
12. Bournemouth 21 26
13. Fulham 22 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 57
2. Girona 22 55
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 22 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6