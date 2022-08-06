Tahsin Tam'dan eleştirilere sert yanıt

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyon kampında değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın takıma yönelik katkısı için yaptığı söylemleri eleştirenlere sert çıkan Tam, “ Bu şehrin en büyük sıkıntısı kimseyi beğenmemesi. Eleştirenler daha iyisini yapsın alkışlayalım” dedi.AFYON (İGFA) - Yeşil Beyazlıların teknik patronu Tahsin Tam, golsüz beraberlikle sonuçlanan Al Tai karşılaşmasının ardından bu akşam gerçekleştirilen ilk antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan takımıyla iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını kaydeden Tam, “Çocukların ciddi bir hazırlık maçındaki performansını merak ediyorduk. Beklentileri karşıladılar. Ancak ayakların yere basması lazım. Bir kişiyi ön plana çıkarmak istemiyoruz. Bunun sıkıntılarını geçmişte yaşadık. Oyuncular birbirini yeni tanıyor. Takımımız farklı yaş gruplarından oluşuyor. Altyapıda güçlü çocuklara sahibiz. Kişiselleştirmeye karşıyız. Takım oyunu oynuyoruz. Olağanüstü yeteneklerin kaybolduğuna şahit olduk. Gelişmeye açığız. Özgüven kazanıyorlar” açıklamasında bulundu.

DÖRDÜNCÜ MAÇ ETİMESGUT’LA

Taktik çalışmalara yeni başladıklarını vurgulayan Tam, “Oyuncular iyi cevap veriyor, futbolda saliseler içinde değişiklikler oluyor. Oyun sistemimizde agresif ve kazanma arzusu var. Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Aşırı yükleme yaptığımız bir antrenman sonrası oyuncular sahaya çıktı. Sisteme bağlılık önemli” diye konuştu. 3’ncü maçın bu akşam belli olacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Tarihlerde sıkıntı yaşıyoruz. Dördüncü maç ise yüzde 80 Etimesgut Belediye ile olacak” dedi.

ŞEHRİN EN BÜYÜK SIKINTISI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın takıma yönelik verdiği destekle ilgili açıklamalarının eleştirilmesini de değerlendiren Tahsin Tam, “Bu şehrin en büyük sıkıntısını kimsenin kimseyi beğenmemesi. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın çok ciddi bir desteği var. Çekememezlik biter inşallah, Bursaspor markası şehrin en değerli markası, kişisel egoların söz konusu olmaması lazım. Bursaspor’u sevenlerin egolarından sıyrılıp Bursaspor’a değer vermesi gerekiyor. Eleştiren daha fazlasını yapsınlar biz de alkışlayalım” dedi.

