Taekwondoda yeni yıldızlar Bursa Osmangazi'de yetişiyor

Bursa'da ‘Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller’ sloganıyla spor alanındaki hedeflerini yükseltmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği Taekwondo Akademi ile tataminin yeni yıldızlarını yetiştiriyor.BURSA (İGFA) - Bünyesinde toplam 4 bin 600 sporcuyu barındıran Osmangazi Belediyespor, eğitimlerini aralıksız sürdürdüğü Taekwondo Akademi ile çocukların bedensel ve kişilik gelişimine katkı sağlıyor.

Dikkaldırım Spor Salonu’nda haftanın 7 günü antrenman yapan genç yetenekler, temel teknik ve koordinasyon çalışmalarıyla geleceğe ışık saçıyor. Taekwondo Akademi ile Osmangazili taekwondoculara spor kültürünün yanı sıra disiplinli, özgüvenli ve azimli birey olmaları da aşılanıyor. Akademide başarı gösteren sporcular alt yapıda yetiştirilerek, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Akademinin sağlam adımlarla ilerlediğini söyleyen Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı Başantrenörü Mücahit Altıner, “Bizler, sporcularımızı temelden yetiştirmiş olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Burada büyük bir özveriyle çalışıp Milli Takım kadrosuna seçilen yıldızlarımız, akademimizde yetişen 128 sporcumuza ciddi anlamda destek oluyor. Tatamide fırtına estiren evlatlarımız, inşallah ülkemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil ederek, kürsüde milli marşımızı çaldırmaya devam edecek. Bursa ve Osmangazi’nin adını her yerde duyuracağız” diye konuştu.