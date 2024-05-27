Süper Lig’in gol kralı Mauro Icardi oldu
Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nda 25 gol ile gol kralı oldu
Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nda 25 gol ile gol kralı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Galatasarayın 24. şampiyonluğunu kazandığı Tümosan Konyaspor mücadelesinin ardından Süper Lig sona erdi. Mauro Icardi, yeşil-beyazlılar karşısında kaydettiği iki golle birlikte skor sayısını 25’e çıkardı ve gol kralı oldu.
Yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve olumsuzluklara rağmen takımın skor yükünü çeken ve büyük maçlarda golleriyle Galatasaray’ı sırtlayan Arjantinli süperstar, Süper Lig’de 33 gole katkı sağladı 25 gol, 8 asist ile kariyerinde en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geride bıraktı. Icardi, tüm kariyerinde en sık gol katkısı yaşadığı iki sezonu da Galatasaray’da geçirdi.
Icardi ayrıca Konyaspor’a attığı iki gol ile birlikte Süper Lig kariyerinde en az iki kez karşılaştığı 19 takımın 18’inin filelerini sarstı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21