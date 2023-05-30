Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu

Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon oldu.

ANKARA (İGFA) - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin bitimine 2 hafta kala deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenen Galatasaray, 23. Kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray’ın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira attı.