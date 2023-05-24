Son Dakika

Süper kızlar yine şampiyon

SPOR 24.05.2023, 08:14
Süper kızlar yine şampiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Kadın Takımı, Galatasaray’ı 11-8 yenerek Kadınlar 1. Ligi’nde üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in belirlediği vizyonla İzmir’i su ve plaj sporlarında Avrupa’nın öncü kenti yapma yolunda ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Su Topu Kadın Takımı, üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu. İzmir’in süper kızları, dört etap halinde yapılan Kadınlar 1. Ligi'nde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Antalyaspor, Yeşilyurt, Hatay BŞB, Adana BŞB ve Galatasaray ile toplam 18 maça çıktı. Son olarak Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki maçta Galatasaray ile kozlarını paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Kadın Takımı, rakibini 11-8’lik skorla mağlup ederek kupayı ikinci kez İzmir’e getirmeyi başardı. İzmirli kızlar, bu sezon 15 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 457 gol atıp kalesinde ise sadece 79 gol gördü. Diğer yandan Kübra Kuş da ligin gol kraliçesi oldu. 

14. kupa geldi Su topu şubesini 2021 yılında kuran, 2021-2022 sezonunda Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U-19 Kadınlar Ligi, U-17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U-17 Erkekler Federasyon Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ve U-15 Kadınlar Federasyon Kupası’nda ikinciliği, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ile U-15 Erkekler Federasyon Kupası’nda üçüncülüğü elde etti. İzmir ekibi bu sezon ise U-15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da birinciliği alırken, U-17 Erkekler ve Kadınlarda Türkiye ikincisi, Erkekler U13 Ligi ve U15 Ligi'nde de Türkiye üçüncülüğünü kazandı. 

“Değer kattı” Kadınlar 1.Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Sporları Direktörü Soykan Üstünkar, “Kadın takımımızla gurur duyuyoruz. Böylelikle geçen yılın şampiyonluğunu perçinledik. Namağlup şampiyonluk ve her maçta sergilenen iyi oyun, İzmir’in su ve plaj sporlarındaki vizyonuna değer kattı” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 36 88
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 37 70
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 36 61
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Atletico Madrid 35 72
3. Real Madrid 35 71
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 35 60
6. Real Betis 35 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 36 49
9. Sevilla 35 48
10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 35 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Cadiz 35 38
17. Real Valladolid 36 38
18. Getafe 35 35
19. Espanyol 35 34
20. Elche 35 20