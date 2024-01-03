Sultanlar Akhisargücü’ne hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.liginde grubunda liderlik koltuğunda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Pazar günü saat: 17:00’da deplasmanda oynayacağı Akhisargücü maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının ilk antrenmanını yönetim kurulu üyesi Metin Memiş de takip etti.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.liginde mücadele eden ve 6.Grupta lider konumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, 7 Ocak Pazar günü saat 17:00’da deplasmanda Akhisargücü ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını Baş Antrenör Caner Doğançay yönetiminde günde çift antrenmanla sürdüren yeşil beyazlı ekipte tek hedef Akhisar deplasmanından da galibiyetle ayrılmak. Manisa BBSK Yönetim kurulu üyesi Metin Memiş de antrenmanları takip ediyor.

Baş Antrenör Caner Doğançay, “Her hafta performansımızı üstüne katarak artırmak ve oynayacağımız maçları kayıpsız geçmek amacıyla sıkı çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de ailemize 1.ligin tecrübeli isimlerinden orta oyuncu Rabia Martinoviç Özşahan katıldı. Takımımıza katkı sağlayacağına inancım sonsuz. Birlik ve beraberlik içinde moral ve motivasyonumuz yüksek. Tecrübeli ve genç oyuncularımızla değerli galibiyetler aldık. Yakaladığımız bu ivmeyi kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden yeşil beyazlıların yeni transferi orta oyuncu Rabia Martinoviç Özşahan, “Güzel ve şirin bir şehir olan Manisa’ya gelmekten ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çok güzel bir atmosfer var ve başarıyı kovalayan bir yapılanma söz konusu. İnşallah bundan sonraki maçlarda da takımıma büyük katkı sağlamak istiyorum. Elde edilecek zaferlerde yer almak beni çok mutlu edecek” dedi.