Sujeti sezonu Kocaeli’de start alacak

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası yarışları ilk kez Büyükşehir’in destekleriyle Sekapark’ta gerçekleştirilecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye MotoSurf Şampiyonası, 3-4 Haziran tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek.

Ülkemizde giderek yaygınlaşan jetsurf ile ilgili Türkiye MotoSurf Şampiyonası da Kocaeli’de organize edilecek. 3 Haziran Cumartesi günü Sekapark’ta ilk kez start alacak şampiyona ile adrenalin tavan yapacak.

SEKAPARK SAHİLİNDE ORGANİZE EDİLECEK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından Sekapark sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Kocaeli yarışları; OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, Kadınlar Kupası, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak.