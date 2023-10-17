Su altında dünya şampiyonu Eskişehir’den

Küba'da düzenlenen 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Sualtı Video Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün milli sporcusu Erkan Balk, tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Şampiyonu oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül kazanan su altı görüntüleme sporcusu Erkan Balk, 9-14 Ekim tarihlerinde Küba’da düzenlenen “19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Sualtı Video Şampiyonasında” milli formayla ülkemiz adına şampiyonluk için yarıştı.

5.Dünya Sualtı Video Şampiyonasında dalışa eşlik eden body Akın Bağcılar ile muhteşem bir uyum içerisinde yarışan milli sporcumuz Erkan Balk, su altında tarihi bir başarıya imza attı.

Video Film kategorisinde milli gururumuz Balk, gösterdiği başarılı performansla dünya şampiyonu olmayı başardı. Ayrıca şampiyon sporcumuz Balk ve dalış eşi Bağcılar yarıştığı bir diğer kategori olan Belgesel Film Kategorisinde de dünya üçüncüsü oldu.

Küba Varedora’da yapılan ödül töreninde Balk, Cumhuriyetimizin 100. yılında bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okuttu. Milli Takım heyeti de gelen büyük başarıyı coşkuyla kutladı.

Su altında dünya şampiyonluğuna imza atan Erkan Balk’ı kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Bozkırın ortasındaki güzel şehrimizden su altı sporlarında bir dünya şampiyonumuzun olması Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı ve çok değerli. Eskişehir ilklerin şehridir. Bu alanda da bir ilki başarmanın gururunu ve mutluluğunu Eskişehir olarak hep birlikte yaşıyoruz. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübümüzün Dünya Şampiyonu sporcusu Erkan Balk ve tüm milli takım sporcularımızı yürekten kutluyorum.” dedi.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen de Erkan Balk’ı tebrik ederek, “İstiklal Marşımız eşliğinde Türk Bayrağını göndere çektirdiğin, bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattığın için yürekten teşekkürler ve tebrikler Erkan Balk. Ayrıca kendisine dalışta eşlik eden body Akın Bağcılar'ı da yürekten kutluyoruz. Muhteşem bir ekip performansı sergilediler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in ‘Bozkırın ortasında da olsak su sporlarını geliştirmeli ve en iyi şekilde yapmalıyız’ vizyonu ve hedefiyle başladığımız bu yolda, verdiği tüm destekler için kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Gururluyuz, onurluyuz.” diye konuştu.