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Stadyum artık enerji üretecek

SPOR 04.02.2024, 08:58
Stadyum artık enerji üretecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nun çatısına 29 milyon liralık yatırımla kurulan GES (Güneş Enerji Santrali) açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İZENERJİ, İZGÜNEŞ şirketleri ve Tire Belediyesi işbirliği ile Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu çatısına kurulan GES açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde yapılan törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı temsilcisi Veysel Atasoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar katıldı. 

Tek bir kuruş kamu kaynağını israf etmedik “En büyük Başkan bizim Başkan”, “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganları eşliğinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok kıymetli bir buluşma bu. Şehrimizin doğayla uyumlu enerji ağına yeni bir kale kazandırdığımız bu açılışta, sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Tire ilçemizde, ulu önderimizin adını taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda hayata geçirdiğimiz GES projemiz, çok önemli bir dayanışmanın eseri. Bu projeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İZENERJİ, İZGÜNEŞ şirketlerimiz ve Tire Belediyemizin ortaklığıyla hayata geçirdik. Ekonomik krizin tavan yaptığı, maliyetlerin katlanarak arttığı bir dönemde, tek bir kuruş kamu kaynağını israf etmedik. İzmirimize çağdaş, yepyeni, doğayla uyumlu bir enerji tesisi kazandırdık” dedi. 

Çalışmalarımız fark yarattı Projenin dünyada ESCO olarak adlandırılan Kamuda Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında Türkiye’de kurulan ilk çatı GES projesi olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu kapsamda Tire ilçemize yılda 1 milyon 890 bin kilowatt saat enerji üreten devasa bir santral kazandırdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nun çatısında, yaklaşık 6 bin metrekarelik alana yayılan 2 bin 260 panel sayesinde şehrimizin döngüsel ekonomisini büyüttük. Santralimiz, 1300 kilowatt peak (kWp) kurulu gücü ile 15 yıl boyunca İZGÜNEŞ tarafından işletilecek ve bu süre zarfında Tire Belediyemize, yüzde 10 indirimli elektrik hizmeti sunacak. Tire Belediyesi'nin yıllık enerji ihtiyacının yarısından fazlası bu santralden karşılanacak. İşletme dönemi sonunda ise santralimizin mülkiyeti, bedelsiz olarak Tire Belediyesi’ne devredilecek. Son 5 yıldır, enerji alanında ürettiğimiz yenilikçi projelerimizle tüm Türkiye’ye ilham verdik. Dünyadaki değişimin öncü kentlerinden biri olduk. Beş yıldır Belediyemizin tesislerinde güneş enerjisi kullanımına büyük önem verdik. Çatılarımızda kurduğumuz GES alanını büyüttük. Bu santrallerle, enerji üretimimizde yüzde 540'lık rekor bir artış sağladık. Doğamızla uyumlu enerji politikalarını geliştirmek amacıyla özel sektör ve üniversitelerle ortaklıklar kurduk. İzEnerji şirketimizi bu alanda çalışan ihtisaslı bir merkeze dönüştürdük. İZSU, ESHOT ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm iştirak şirketlerine, yenilenebilir enerji kaynak sertifikalı elektrik enerjisi tedarik ettik. Bugün, doğayla uyumlu enerji üretimimizin toplamda 2.5 milyon kilowatt saat seviyesine ulaştığını söylemekle iftihar ediyorum. Bu rakam, yaklaşık 1000 hanenin yıllık enerji ihtiyacına karşılık geliyor. Tüm bu çalışmalarımız çok kısa sürede uluslararası düzeyde fark yarattı. Dilerim bu projeler devam eder” diye konuştu. 

Nerede olursam olayım mücadeleye devam edeceğim İklim krizine karşı yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla çığır açan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 377 şehir arasından Avrupa Birliği’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçildiğini de hatırlatan Başkan Soyer, “Bu doğrultuda, 2030 yılına kadar şehrimizde salınan sera gazını sıfıra indiriyoruz. Bizim derdimiz hiçbir zaman makam, mevki olmadı. Hele hele günü kurtarmak ve sorunu halının altına süpürmek hiç olmadı. Ben bu şehre aşkla bağlıyım. Ne yorgunluk ne moral bozukluğu dinlemedik. Bizim tek bir meselemiz var. O da İzmir'e, 4 buçuk milyon İzmirliye hak ettiği hizmeti sunmaktır. Sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. İzmir'den 40 alıp, 1 veren bu harami düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz!  Bunun için son nefesime kadar mücadele etmeye devam edeceğim nerede olursam olayım” şeklinde konuştu.

Her şey çok sevmekle başladı Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise “Tiremize enerji alanında katma değer kazandıracak bir proje. Her şey bir şehri çok sevmekle başladı. Göreve geldiğimiz günden itibaren GES kurulması için yer arayışına girdik. İhaleler gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e konuyu ileterek destek istedik ve bizlere yardımcı oldu. Birkaç cümleyle özetlediğimiz bu süreç yaklaşık 4 yıl sürdü. Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere destek oldu” dedi.

29 milyon liralık yatırım Proje, dünyada ESCO olarak bilinen, Türkiye’de ise “Kamu Enerji Performans Sözleşmesi” olarak düzenlenen mevzuat kapsamındaki ilk uygulama olarak öne çıkıyor. Kamu kaynağı kullanmadan 29 milyon liralık yatırımla stadyumun çatısına inşa edilen GES ile Tire Belediyesi elektrik sarfiyatının yarıdan fazlasını karşılayacak. Yaklaşık 6 bin metrekare alana yerleştirilecek 2 bin 260 panel sayesinde yılda 1 milyon 890 bin kilovatsaat enerji üretilecek. 1.300 kWp kurulu gücü bulunan santral, 15 yıl boyunda İZGÜNEŞ tarafından işletilecek. Bu süre zarfında Tire Belediyesi yüzde 10 indirimli elektrik alırken, dönem sonunda santralin mülkiyeti Tire Belediyesi’ne bedelsiz devredilecek.

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