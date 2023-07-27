Sporun kalbi Eskişehir’de atacak

Eskişehir ile özdeşleşerek markalaşan ve bu yıl 12-13 Ağustos tarihlerinde ‘Sağlıklı Nesiller için 100. Yıla Koşuyoruz’ mottosu ile düzenlenecek olan “4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali”nin lansman toplantısı gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenecek olan 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nin lansman toplantısı basın mensuplarının katılımıyla Formercity Hotel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, daire başkanları, İkiyirmiüç Event Organizasyon Kurucusu Ozan Demir, Türk atletizminin duayen isimleri Mehmet Yurdadön ve Haydar Doğan ile basın mensupları katıldı.

Burada konuşan Başkan Büyükerşen, “Şehrimizde 3 yıldır düzenlediğimiz ve bu sene uluslararası boyuta taşıdığımız bu büyük, prestijli organizasyon ve çocuk koşusu, 12 Ağustos tarihinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Park’ında Spor Festivali ile başlayacak. 13 Ağustos’ta 10 km ve 21 km mesafelerinde şehrimize gelen yerli ve yabancı sporcular, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Masal Şatosu önünden start alarak şehrimizin tarihi Odunpazarı bölgesi ve yeşili ile iç içe olan Kanlıkavak bölgelerinden geçerek eşsiz bir koşu parkuruna şahit olacaklar. Organizasyonumuzu bu sene ‘Sağlıklı Nesiller için 100. Yıla Koşuyoruz’ mottosu ile düzenliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında sağlıklı nesiller yetiştirmek ve sporun günlük hayatımızın bir parçası olmasını hedefliyoruz. 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivalinde birbirinden farklı spor dallarından etkinlikler yapılacak ve etkinlik alanında birbirinden değerli sponsor markalar yer alacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İkiyirmiüç Organizasyonun üstlendiği 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonunu şehrimizde büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştireceğimizi vurgulamak istiyorum. Araç trafiğine kapalı olarak gerçekleşecek koşuda kıymetli vatandaşlarımızı sporcularımızı desteklemeye davet ediyor, kapalı yol ve sokaklar ile alternatif güzergâhlar konusunda Büyükşehir Belediyemizin resmi internet sayfasını takip etmelerini rica ediyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy da konuşmasında sporun birleştirici ruhuna dikkat çekerek, “Yılmaz Büyükerşen Hocamızın vizyonuyla bu tür organizasyonlarla, spor tesisleriyle şehrimize katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu önemli organizasyonun spor turizmi denen alanda da ön plana çıkarak Büyükşehir markasına hizmet edeceğini düşünüyorum. 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivalinin şehrimize güzellikler getirmesini diliyorum.” diye konuştu.

İkiyirmiüç Event Organizasyon Kurucusu Ozan Demir de 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonuna 42 yabancı sporcunun yanı sıra şu ana kadar 24 farklı ilden 2053 sporcunun kayıt olduğunu belirtti. Demir, yarışlara yüzde 33 oranında kadın sporcuların katılmasının önemli olduğunu ifade ederek, bunun çok kıymetli olduğunu belirtti. Demir, Eskişehir’in sporda da merkez konumunda olduğunu söyleyerek şehrin turizm potansiyelinin de buna büyük katkı sunduğunu belirtti.

Türk atletizminin duayen isimleri Mehmet Yurdadön ve Haydar Doğan da Eskişehir’de böylesi büyük bir organizasyon yapılması nedeniyle Başkan Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmalar sonrası lansman toplantısı soru cevap bölümün ardından günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.