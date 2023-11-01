Sporun 100'lerinde 30 yılın 'en'leri ödüllendirildi

Ankara Üniversitesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Spor Bilimleri Fakültesinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Sporun 100’leri” ödül töreninde, “Sporda Son 30 Yılın Enleri”ne ödülleri verildi.ANKARA (İGFA) - Farklı spor branşları ve spor medyasının önemli isimlerini Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde bir araya getiren “Sporun 100’leri” Ödül Töreni öncesinde, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile Ankara Üniversitesi Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı.

Maçın ardındanSpor Bilimleri Fakültesinde, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923’ten bugüne yaşanan önemli spor olayları ve başarılarının sergilendiği “Cumhuriyet ve Spor Yolu”nun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra kapalı spor salonundaki “Sporun 100’leri” ödül törenine geçildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Spor Yazarı ve Yorumcusu Şansal Büyüka, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukanile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açış konuşmaları ile başladı.

“SPORU TOPLUMUN BÜTÜNÜNE YAYMAK GİBİ BİR MİSYONUMUZ VAR”

Rektör Ünüvar, bugün verilecek ödüllerin sembolik olduğunu, ancak Ankara Üniversitesinin üniversiteler camiasındaki seçkin yerinin, bu ödülü bir o kadar güçlü ve önemli kıldığını ifade etti. Sporun sadece aktif ve profesyonel sporculardan ibaret olmadığının altını çizen Ünüvar, “Sporu toplumun bütününe yaymak gibi bir misyonumuz da var. Fiziksel aktivite, aynı zamanda sağlıklı ve güçlü nesillerin oluşmasında son derece önemlidir. Ankara Üniversitesi olarak, biz de bu çerçevede sporun toplumun bütününe yayılması noktasında çok etkin rolümüzün olduğunu, olması gerektiğini de ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel de eski bir milli sporcu olarak antrenmanın, mücadelenin, şampiyonlukların ne kadar zor olduğunu bildiğini ifade ederek, “100 yıllık Cumhuriyet tarihimizdeki başarılarımızla bugün ödüle layık görülen başarılar asla tesadüf değildir” dedi.

BİNLERCE ANKARA ÜNİVERSİTELİ OY KULLANDI

Açış konuşmalarının ardından, Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin kullandığı binlerce oyla seçilen “Sporda Son 30 Yılın Enleri” açıklandı.

“En İyi Sporcu” ödülü milli okçu Mete Gazoz’un, “En İyi Antrenör” ödülü Fatih Terim’in, “En İyi Takım” ödülü Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, “En İyi Spor Yöneticisi” ödülü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın, “En İyi Spor Gazetecisi” ödülü Şansal Büyüka’nın, “En İyi Spor Programı” ödülü “0 Futbol” programı ile Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın, “En İyi Spor Medya Kuruluşu” ödülü Fotomaç’ın, “En İyi Spor Medya Yöneticisi” ödülü Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan’ın,“Yaşam Boyu Başarı Ödülü” TRT Spor’un, “Vefa Ödülü” Ali Öcal’ın, “Onur Ödülü”de Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in oldu.

Ödül sahiplerine plaketleri Rektör Ünüvar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Tuncel birlikte takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “En İyi Spor Yöneticisi” ödülünü, Cumhuriyetin 100. yılında Türk milletine şampiyonluk yaşatan milli takım oyuncuları ve tüm paydaşları adına aldığını ifade etti.

“En İyi Spor Medya Yöneticisi” ödülünün sahibi Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da üniversitelerden alınan ödüllerin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirterek, “Çünkü geleceği inşa edecek olan üniversiteler ve gençlerdir. Bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“En İyi Spor Gazetecisi” ödülüne layık görülen Şansal Büyüka ise, meslek hayatı boyunca üniversitelerden, akademik kuruluşlardan, meslek örgütlerinden bir dizi ödül aldığının altını çizerek, “Hiçbir ödül ruhumu bu kadar okşamadı. Son 30 yılın en iyisi. İtiraf ediyorum müthiş gururlandırdınız. Bana meslek hayatımın en büyük şeref madalyasını verdiniz” diye konuştu.

“En İyi Sporcu” ödülüne layık görülen milli okçu Mete Gazoz, “En İyi Antrenör” ödülüne layık görülen Fatih Terim ile “0 Futbol” programı ile “En İyi Spor Programı” ödülüne layık görülen Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova da video mesaj göndererek teşekkür etti.

Ödül töreni, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.