Son Dakika

Sporun 100'lerinde 30 yılın 'en'leri ödüllendirildi

SPOR 01.11.2023, 09:22
Sporun 100'lerinde 30 yılın 'en'leri ödüllendirildi

Ankara Üniversitesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Spor Bilimleri Fakültesinin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Sporun 100’leri” ödül töreninde, “Sporda Son 30 Yılın Enleri”ne ödülleri verildi.ANKARA (İGFA) - Farklı spor branşları ve spor medyasının önemli isimlerini Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde bir araya getiren “Sporun 100’leri” Ödül Töreni öncesinde, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile Ankara Üniversitesi Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı.

Maçın ardındanSpor Bilimleri Fakültesinde, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923’ten bugüne yaşanan önemli spor olayları ve başarılarının sergilendiği “Cumhuriyet ve Spor Yolu”nun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra kapalı spor salonundaki “Sporun 100’leri” ödül törenine geçildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Spor Yazarı ve Yorumcusu Şansal Büyüka, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukanile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açış konuşmaları ile başladı.

“SPORU TOPLUMUN BÜTÜNÜNE YAYMAK GİBİ BİR MİSYONUMUZ VAR”

Rektör Ünüvar, bugün verilecek ödüllerin sembolik olduğunu, ancak Ankara Üniversitesinin üniversiteler camiasındaki seçkin yerinin, bu ödülü bir o kadar güçlü ve önemli kıldığını ifade etti. Sporun sadece aktif ve profesyonel sporculardan ibaret olmadığının altını çizen Ünüvar, “Sporu toplumun bütününe yaymak gibi bir misyonumuz da var. Fiziksel aktivite, aynı zamanda sağlıklı ve güçlü nesillerin oluşmasında son derece önemlidir. Ankara Üniversitesi olarak, biz de bu çerçevede sporun toplumun bütününe yayılması noktasında çok etkin rolümüzün olduğunu, olması gerektiğini de ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel de eski bir milli sporcu olarak antrenmanın, mücadelenin, şampiyonlukların ne kadar zor olduğunu bildiğini ifade ederek, “100 yıllık Cumhuriyet tarihimizdeki başarılarımızla bugün ödüle layık görülen başarılar asla tesadüf değildir” dedi.

BİNLERCE ANKARA ÜNİVERSİTELİ OY KULLANDI

Açış konuşmalarının ardından, Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin kullandığı binlerce oyla seçilen “Sporda Son 30 Yılın Enleri” açıklandı.

“En İyi Sporcu” ödülü milli okçu Mete Gazoz’un, “En İyi Antrenör” ödülü Fatih Terim’in, “En İyi Takım” ödülü Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, “En İyi Spor Yöneticisi” ödülü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın, “En İyi Spor Gazetecisi” ödülü Şansal Büyüka’nın, “En İyi Spor Programı” ödülü “0 Futbol” programı ile Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın, “En İyi Spor Medya Kuruluşu” ödülü Fotomaç’ın, “En İyi Spor Medya Yöneticisi” ödülü Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan’ın,“Yaşam Boyu Başarı Ödülü” TRT Spor’un, “Vefa Ödülü” Ali Öcal’ın, “Onur Ödülü”de Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in oldu.

Ödül sahiplerine plaketleri Rektör Ünüvar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Tuncel birlikte takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “En İyi Spor Yöneticisi” ödülünü, Cumhuriyetin 100. yılında Türk milletine şampiyonluk yaşatan milli takım oyuncuları ve tüm paydaşları adına aldığını ifade etti.

“En İyi Spor Medya Yöneticisi” ödülünün sahibi Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da üniversitelerden alınan ödüllerin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirterek, “Çünkü geleceği inşa edecek olan üniversiteler ve gençlerdir. Bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“En İyi Spor Gazetecisi” ödülüne layık görülen Şansal Büyüka ise, meslek hayatı boyunca üniversitelerden, akademik kuruluşlardan, meslek örgütlerinden bir dizi ödül aldığının altını çizerek, “Hiçbir ödül ruhumu bu kadar okşamadı. Son 30 yılın en iyisi. İtiraf ediyorum müthiş gururlandırdınız. Bana meslek hayatımın en büyük şeref madalyasını verdiniz” diye konuştu.

“En İyi Sporcu” ödülüne layık görülen milli okçu Mete Gazoz, “En İyi Antrenör” ödülüne layık görülen Fatih Terim ile “0 Futbol” programı ile “En İyi Spor Programı” ödülüne layık görülen Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova da video mesaj göndererek teşekkür etti.

Ödül töreni, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3