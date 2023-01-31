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Sportif Konya'da başarılar gururlandırdı

SPOR 31.01.2023, 12:41
Sportif Konya'da başarılar gururlandırdı

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde bisiklet, judo, hentbol ve basketbolda mücadele eden sporcular, hafta sonu bireyselde ve takım sporlarında elde ettikleri başarılarla bir kez daha Konya’nın gururu oldular.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü; bisiklet, judo, hentbol ve basketbolda elde etiği başarılarla Konya’nın gurur olmaya devam etti.

Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi’nin Uluslararası Expo Kriteryum yarışında Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı kürsü kapattı. Genç Erkekler kategorisinde boy gösteren Büyükşehirli bisikletçiler, yarışın başından bitişine kadar üstün bir performans ortaya koydu. Aynı kategoride yarışan Mustafa Tarakçı birinci, Ramazan Yılmaz ikinci ve Ali Yılmaz üçüncülük kürsüsünde yer alarak Konya’nın gururu oldu.

Aynı yarışta bisiklet branşında profesyonel anlamda ilk organizasyonuna çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor Continental Takımı adına da ilk madalya Burak Abay’dan geldi. Olimpiyatlara puan veren Grand Prix Aspendos 1.2 155 km'lik yol yarışında yer alan başarılı sporcu elde ettiği ikincilikle gümüş madalyanın sahibi oldu.

JUDOCULAR 11 MADALYA KAZANDI

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular Osmaniye’de düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda dikkatleri üstüne çekti. Milli takım seçmeleri adına büyük önem taşıyan şampiyonada Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 11 madalyanın birden sahibi oldu. 67 şehirden 964 sporcunun katıldığı organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı çeşitli kategorilerde; 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Erkek Basketbol 2.Lig’de 11. hafta maçları geride kaldı. B Grubunda yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, Ankara ekibi Anadolu Basketbol GSK’yı deplasmanda 103-59’luk skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlılar bu zaferle, sezonun en farklı galibiyetlerinden birine imzasını atmış oldu.

HENTBOLCULAR ZİRVEYE KOŞAR ADIM

Türkiye Erkekler Hentbol 1.Ligi B Grubunda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 12. hafta mücadelesinde İstanbul deplasmanında Bahçelievler Belediyespor ile karşılaştı. Grubun favorilerinden olan rakibiyle sahada omuz omuza mücadele eden Büyükşehirli hentbolcular zorlu deplasmandan 28-34 galip ayrıldı. Rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e indiren Büyükşehir Belediyespor, 12 haftası geride kalan ligde 7’nci galibiyetine ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya yaptıkları yatırımların meyvelerini aldıkça büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Farklı branşlarda bireyselde ve takım sporlarında sporcularımızın elde ettiği başarılar Konya’mıza büyük gurur yaşatıyor. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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