Sporcular Adalar'da kıyasıya yarışacak

İstanbullular yazın coşkusunu bu hafta sonu Adalar’da düzenlenecek spor festivalinde yaşayacak. Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde gerçekleştirilecek müsabakalarda yüzlerce sporcu mücadele edecek. Festival süresince gün boyu halkın katılımıyla Açık Hava Egzersizleri düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, daha aktif ve sağlıklı bir şehir için faaliyetlerini sürdürüyor.

Denizlerle çevrili İstanbul’da su sporlarına olan ilgiyi artırmak için her yaz çeşitli aktiviteler düzenleyen Spor İstanbul, İBB’nin yaz etkinlikleri kapsamında bu yıl Adalar’da dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

ADALAR TARİHİNİN EN BÜYÜK SPOR FESTİVALİ

Adalar, bu hafta sonu tarihinin en büyük spor festivaline ev sahipliği yapacak. Üç gün boyunca eğlence ve hareketin merkezi olacak Adalar Spor Festivali; 7-8-9 Temmuz tarihlerinde Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde gerçekleştirilecek.

YÜZLERCE SPORCU MÜCADELE EDECEK

Basketbol, futbol, masa tenisi, su topu, tenis, voleybol, yelken ve yüzme müsabakalarının yapılacağı Adalar Spor Festivali’nde yüzlerce sporcu mücadele edecek. Festival süresince Adalar’da gün boyu halkın katılımıyla yapılacak Açık Hava Egzersizleri ile yazın coşkusunu tüm İstanbul birlikte yaşayacak.

Spor İstanbul’un düzenleyeceği Adalar Spor Festivali’nde; basketbol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, masa tenisi turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, su topu turnuvası 7-8-9 Temmuz’da Burgazada’da, tenis turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, voleybol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, yelken müsabakaları ve açık deniz yüzme yarışları 8 Temmuz Cumartesi günü Heybeliada’da yapılacak.