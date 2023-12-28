"Spor Sason" projesi 3 yaşında

Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Spor Sason" projesi 3 yaşına girdi.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde spora gönül vermiş öğrencilerin yeteneklerini keşfederek fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirdikleri toplamda 21 farklı branşı 931 öğrenci ile buluşturan "Spor Sason" projesinin 3.yılını kutluyor.

Sason’daki sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirten Kaymakam Murat Mete, projenin 3. yılı açılış etkinliğinde sporculara malzeme ve kitap dağıtımında bulundu.

Kaymakam Mete, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Törenin ardından öğrencilerin oluşturduğu takım ile Kaymakam Mete ve kurum müdürlerinin oluşturduğu takımlar arasında voleybol maçı yapıldı.

Sason İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eşref Çelik, projeye sporseverlerden yoğun bir ilgi olduğunu, projenin bu yılda daha kapsamlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.