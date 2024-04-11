Spor Okulları’ndan Milli Takım’a uzanan yolculuk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları öğrencisi Ali Mete Dere, Türkiye Satranç Şampiyonası’nda üçüncü sporcu ile aynı puanı alarak dördüncü oldu ve Satranç Milli Takımı’na katılmaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Ücretsiz Spor Okulları ile ‘Sporun Başkenti Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesine imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği büyük desteklerle genç yetenekleri uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak Türk sporuna kazandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları ve aynı zamanda Bilgievi öğrencisi olan 8 yaşındaki Ali Mete Dere, Kocaeli Satranç Şampiyonu olarak ilimizi Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda temsil etti. Antalya’da düzenlenen şampiyonada Ali Mete, 240 sporcu içerisinde üçüncüyle aynı puanı alarak Türkiye dördüncülüğü unvanını kazandı.

MİLLİ TAKIM’A KATILMAYA HAK KAZANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Spor Okulları’nda çok küçük yaşta keşfedilen Ali Mete satrançta gösterdiği başarılı sürecin ardından milli sporcu olarak Kocaeli’ye büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada derece elde eden Ali Mete, Satranç Milli Takımı'na katılmaya hak kazandı. Ücretsiz Spor Okulları ile tanışma hikâyesini anlatan Ali Mete, “Beş buçuk yaşımdayken ablamın yanında satranç derslerine misafir olarak katıldım. Derslerin eğlenceli olduğunu görünce daha sık gelmeye başladım ve Spor Okulları’na ben de kayıt olmak istedim. Burada çok iyi bir eğitim alarak kendimi geliştirdim” ifadelerini kullandı.

6 YAŞINDA LİSANS ALMAYI BAŞARDI

Spor Okulları’nda derslere başladıktan çok kısa bir süre sonra satrancı öğrendiğini belirten Ali Mete, “Turnuvalara katılan ablam gibi lisanslı bir sporcu olmak istiyordum. 6 yaşında ilk lisansım çıktı. Aynı yıl içerisinde düzenlenen birçok turnuvada güzel dereceler aldım. Elde ettiğim başarılar beni daha iyi bir oyuncu yaptı ve daha fazla çalışmaya başladım. Turnuvaların ikinci yılında Kocaeli şampiyonu oldum. İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil ettim ve üçüncü ile aynı puanı alarak Türkiye dördüncüsü oldum” dedi.

Satrançla tanıştıktan sonra hayatında çok güzel değişiklikler olduğunu belirten Ali Mete, “Madalyalar, kupalar aldım. Ödüllü turnuvalarda dereceler elde ettim. Satranç oyununu çok seviyorum, büyük hedeflerim var, hepsine ulaşmak istiyorum” dedi. Ücretsiz Spor Okulları’ndaki imkanların çok fazla olduğunu ve öğretmenlerin kendileriyle ilgilendiğini de belirten Ali Mete, “Spor Okulları’nı arkadaşlarıma tavsiye ediyorum çünkü burada çok güzel eğitimler veriliyor. Burada yeni arkadaşlıklar da kurabilirler. Özellikle satrançta çok fazla arkadaş edinirler. Hem de zihinlerini geliştirmiş olurlar” ifadelerini kullandı.