İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne bağlı spor okullarında kış dönemi başladı. 55 bin yurttaşın spor okullarından yararlanması bekleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 26 branşta ve 17 ayrı tesiste açtığı spor okullarında kış dönemi başladı. Kentin genelinde 7’den 70’e tüm İzmirlilere hitap eden kurslardan geçen kış döneminde 45 bin kişi yararlandı. Büyükşehir Belediyesi bu kış ise 55 bin İzmirliye ulaşmayı hedefliyor.

17 merkezin kapıları açık İzmirliler Kültürpark’ta bulunan Celal Atik Spor Salonu'nun yanı sıra Celal Atik Yüzme Havuzu, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yüzme Havuzu, Havuz İzmir, Can Çağnay Spor Salonu, İzmir Kayıkları Kano ve Yelken Tesisi, Çiçek Halı Saha, Çırpı Çok Amaçlı Salonu, Foça Bağarası Spor Salonu, Asarlık Çok Amaçlı Salonu, Beydağ Spor Salonu, Karabağlar Peker Mahallesi, Pazaryeri Mahallesi, Meriç Mahallesi Yaşayan Futbol Sahası, İzmir Marina ve Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda verilecek eğitimlere katılabilecek. Eğitimlerle basketbol, futbol, jimnastik, sağlıklı yaşam, tekvando, judo, satranç, step aerobik, pilates, tenis, voleybol, zumba, masa tenisi, temel hareket eğitimi, futsal, yüzme, özel öğrenciler basketbol, yüzme, sutopu, badminton, güreş, kondisyon, zeka oyunları ve kano dallarında kış boyunca spor yapma olanağı sunulacak. Kültürpark Celal Atik, Bornova Havuz İzmir ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki yüzme havuzları kış aylarında da İzmirlilerin hizmetinde olacak.

Çok sayıda branşta eğitim ücretsiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 8 ayrı tesisteki spor okullarında ise eğitimler ücretsiz. Celal Atik Spor Salonu'nda sağlıklı yaşam, özel öğrenciler için basketbol, Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Peker Mahallesi Futbol Sahası, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu ve Meriç Mahallesi Yaşayan Futbol Sahasında futbol, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda sağlıklı yaşam, Can Çağnay Spor Salonu’nda ise güreş eğitimlerine katılacak kursiyerler ödeme yapmayacak.