Spor Medyası TAF Yüksek Performans Merkezinde atletlerle buluştu

İzmir’de TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve beraberindeki spor yazarlarından oluşan bir grup, TAF Yüksek Performans Merkezi’nde atletlerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Kamptaki atletlerle görüşen ve tesisi gezen gazeteciler, tesisin dünya çapında bir hazırlık merkezi olduğu görüşünde birleştiler.

Daha sonra atletler ve antrenörlere bir konuşma yapan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’e TAF Başkanı Fatih Çintimar tarafından bu yıla özel hazırlanan TAF’ın 100. kuruluş yıldönümü plaketi verildi.