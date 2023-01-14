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Spor kulüplerinden Zübeyde Hanım mesajı
SPOR 14.01.2023, 10:00
Spor kulüpleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 100'üncü ölüm yıl dönümünü unutmadı.ANKARA (İGFA) - Spor kulüpleri arasında yer alan Bursaspor resmi internet sitesinde, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 100. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" mesajını yayımladı.
Fenerbahçe de "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ı, vefatının 100. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz" mesajını paylaştı.
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