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Spor Kenti Kocaeli’de yılın son organizasyonu

SPOR 01.01.2023, 11:15
Spor Kenti Kocaeli’de yılın son organizasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakaları sona erdiKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Yılın son ulusal spor organizasyonu olan Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda 57 il 380 kulüpten 786’sı kadın 864’ü erkek olmak üzere yaşları 14 ile 21 arasında değişen toplam bin 650 sporcu altın madalya ve Milli Takıma seçilmek için ter döktü. Türkiye Karate Federasyonu Ümit, Genç ve U21 Teknik Kurulu Başkanı Ertan Tunç ev sahipliği dolayısıyla Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Tunç, Spor kenti Kocaeli’ye Karate organizasyonlarının çok yakıştığını vurguladı.

MÜSABAKALAR SONA ERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakaları sona erdi. 3 yaş grubunda karateciler altı tatamide 16’sı altın olmak üzere toplam 64 madalya ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri için mücadele etti.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organisazyonun son gününde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Karate İl Temsilcimiz Soner Açıkyol, spor insanları, sporseverler ve sporcular takip etti. Kategorilerinde derecelere giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi.

YATIRIMLAR ÇOK BÜYÜK

Türkiye Karate Federasyonu Ümit, Genç ve U21 Teknik Kurulu Başkanı Ertan Tunç ve Teknik Kurul Üyeleri Kaan Yavaşoğlu, Timur Doğan, Süleyman Orhan, Yusuf Coşkun, Murat Yıldızlar Türkiye Ümit, Genç, U21 ve Para Karate Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonası için 35 kategoride Milli Takım Seçmelerini yaptı. Karatenin Türkiye'de sevilen bir spor branşı olduğuna dikkat çeken Tunç, “Kocaeli’nin ev sahipliğine çok teşekkür ediyoruz. Ferdi sporlara yapmış olduğu yatırımlar çok büyük” ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaklarını ifade eden Tunç, “2-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Kıbrıs Rum kesiminde yapılacak. En son yapılan 106 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonasının klasmanında Japonya'nın ardından ikinci olduk. Yine 2022 Şubat ayında yapılan Avrupa şampiyonasında da ikinci olmuştuk. Hedefimiz birinci olmak. Sporcularımızda bunun bilincinde. 3-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Edirne’de kampa gireceğiz. Kamp sonra Avrupa Şampiyonası için Kıbrıs Rum kesimine şampiyonluk hedefi ile geçeceğiz” diye konuştu.

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