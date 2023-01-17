Spor Kenti Kocaeli’de tesisleşme atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni spor tesisleri; eğitim, spor, kültür sanat ve sosyal alanlarda tüm ilçelere hizmet verecek kapasitede olmasıyla dikkat çekiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 yeni spor tesisini hizmete almaya hazırlanırken su sporları merkezi ise proje aşamasına geldi.

Spor salonu, stat ve yüzme havuzlarının bulunduğu 24 proje ihale aşamasında. 5 adet spor alanının da yenilenmesi planlanıyor. Yapımı süren 9 spor tesisinin 2023 yılında tamamlanmasının ardından Spor Kenti Kocaeli’nden geleceğin şampiyonları yetişecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılında 19 spor tesisi hizmete tamamlanarak hizmete girerken, gerek yenileme gerekse yeni tesislerin yapımıyla spor sahalarının kapasitesi artırıldı ve daha verimli kullanılması sağlandı.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında geçen yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da birçok projeye imza atacaklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Spor Kenti Kocaeli’ne kazandırdığımız eserler, inşallah uzun yıllar boyunca halkımıza özellikle gençlerimize hizmet verecek. Kocaeli’nde bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek gençlerimiz bu tesislerimizde yetişecek. Yeni tesislerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

KULLANIM KAPASİTESİ ARTACAK

Büyükşehir’in Kocaeli’ye kazandırdığı 9 yeni tesis hizmete girmek için gün sayıyor. Başiskele Yuvacık Fatih Vadisi futbol ve açık alan basketbol sahası, Çayırova Cumhuriyet Parkı futbol ve açık alan basketbol sahası, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı futbol, açık alan basketbol sahası ve tenis kortu, Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil 2. Etap açık alan basketbol sahası, İzmit Karaabdülbaki Mahallesi ve Sarışeyh mahallesi futbol sahaları ile Alikahya Spor Tesisi, Kartepe Fatih Sultan Mahallesi Rahmiye Parkı futbol ve açık alan basketbol sahası ile yine aynı ilçede Şevkatiye Parkı futbol ve açık alan basketbol sahası, Kocaelililere hizmet verecek. Tesislerde son hazırlıklar yapılıyor.

FIFA STANDARTLARINA UYGUN

Büyükşehir, yoğun kullanılan spor tesislerinde yenileme ve modernizasyon çalışmasına devam ediyor. Geçen yıllarda FIFA standartlarına ulaştırılan, amatör ve profesyonel futbol kulüplerine yeniden hizmet vermeye başlayan Darıca Nene Hatun sentetik çim futbol sahası ve çevre düzenlemesi, İzmit Balören Köyü ile Kabaoğlu Mahallesi futbol sahası, Sanayi Mahallesi Spor Tesisleri sentetik çim futbol sahası halı değişimi ve Körfez Esentepe sentetik çim futbol sahası tadilatlarının ardından bu yıl Gölcük Kavaklı Futbol Stadının zemini de yenilenecek. Yine Gölcük Metin Uzuner Sahası tadilatı, Körfez Alparslan Türkeş Halı Saha Yenileme ve Kartepe Yakup Altun Stadı Saha ve tesis binası yenileme çalışmalarına dahil edilecek. Her üç tesis de zemin ve tribünlerde yapılacak yenilemenin ardından FIFA standartlarına getirilecek.

KORTLARIN SAYISI ARTIYOR

Büyükşehir, tenis kortları da çalışmalarına dahil ediyor. Alanı uygun olan ya da açık spor alanı olarak hizmet veren parklara da yeni tenis kortları yapılıyor. 2022 yılında Darıca Balyanoz Koyu ve Gölcük Kavaklı Sahili’nde açık alan tenis kortları tamamlanarak hizmete alınırken, 2023 yılında da Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içinde açık alan tenis kortu için çalışma yapılacak