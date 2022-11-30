Spor Kenti Kocaeli’de özel misafirler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda açılış seremonisinin ardından yeni sezon ilk kez başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı şampiyonada özel sporcular kazandıkları maçlarda büyük sevinç yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’na 6 ilden yaklaşık 72 özel sporcu katılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bando takımının çaldığı neşeli parçalara özel sporcuların eşliğinde renkli sahnelerin yaşandığı açılış seremonisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi’nin konuşmalarıyla başladı ve toplu resim çekimiyle tamamlandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 6 ilden yaklaşık 72 özel sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun açılış programına Başkan Vekili Çakmak’ın yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve sporcu yakınları ile çok sayıda öğrenci katılarak müsabakaları izledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak down sendromlu, otizmli, mental çocuklara ve yetişkinlere 81 ilde 15 branşta 830 spor kulübünde yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdıklarını belirten Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi, bugün burada bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Akçi, “Down Futsal takımlarımızın bu ilk müsabakası olacak. 2023 yılında da kulüp futsal takımlarımızın sayısı artarak daha güçlü bir milli takım olma yolunda ilerleyecektir. Altı spor kulübümüzde Avrupa 2021 Futsal Avrupa Şampiyonu olmuş sporcularımız 2022 yılında Peru'da ilk defa katıldıkları organizasyonda dünya üçüncülüğünü kazanmış Milli Takım sporcularımız ve teknik sorumlularımız ile milli takım antrenörleri var. Onlar için ne kadar gururlansak az olur. Çünkü onlar sporda engel tanımadılar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Bu organizasyona ev sahipliği yapan başta Başkanımız Büyükakın’a ve Kocaeli Valimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca müsabakalara katılan tüm kulüplerimize, sporcularımıza, hakemlerimize ve teknik ekibimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Günün ilk karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor rakibi Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü’nü 11-2 yenerek şampiyonada ilk sevici yaşadı. Diğer müsabakalarda ise İstanbul Bağcılar Belediyesi, Malatya Turgut Özal Özel Sporcular Spor Kulübü 14-2 mağlup etti.