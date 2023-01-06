Spor kenti Çayırova'da onur gecesi

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) onur gecesi düzenledi. 9 branşta 600 sporcuyu bünyesinde barındıran kulüp, 2022’yi 15 kupa ve 417 madalya ile kapattı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, ÇESK Başkanı Hasan Akan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ilçedeki sporseverler katıldı. Programda seremoni, protokol konuşmaları, branşların gösterileri ve ödül töreni yapıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, onur gecesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Çiftçi konuşmasında; “Aslında bu 3,5 yıllık bir hikâye. Olmazsa olmazımız, geleceğimiz, her şeyimiz, yavrularımız ve gençlerimizin en güzel şekilde yetişebilmeleri adına Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük önder Atatürk’ün söylediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesiyle yavrularımızın gençlerimizin spor alanında fiziksel gelişimlerini en güzel şekliyle tamamlamak ve sağlam bir kafayla hayata hazırlanmaları adına bizler 3, 5 sene önce spora yatırım yapma kararı aldık. Attığımız adım ve yaptığımız yatırımlarla Çayırovamızızı spor kenti yaptık. Rabbime hamd ediyorum, bu gece onur gecesi. Bu gece yavrularımızın ve siz değerli velilerimizin onur gecesi. Biz sizlerle onur ve gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız’’ dedi.

ÇAYIROVA’MIZA SPOR LİSESİ KAZANDIRACAĞIZ

"Çayırova’mıza bir spor lisesi yakışır diyen" Başkan Çiftçi; “Hamdolsun arsamızı ürettik, projelerimizi çizdik yakın zamanda bir aksilik olmazsa inşallah Anadolu Spor Lisesi’nin inşaatına başlayıp Çayırova’mıza kazandıracağız. Yeter mi yetmez. Çayırova’mıza aynı anda 8 branşta antrenman yapılabilecek spor salonu kazandıracağız. İnşaatına bu sene başlayıp bu sene tamamlayacağız" dedi.