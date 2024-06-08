Spor İstanbul’dan kulüplere 33 sporcu daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, geleceğin yıldız sporcularını Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay düzenlenen Gelişim Ligi Finali’nde mücadele eden sporculardan 33’üne daha kulüplerden davet geldi.İSTANBUL (İGFA) - İBB Spor İstanbul’un 2020’de açtığı Spor Okulları’ndan yetenekli çocukların alındığı Gelişim Ligi, kulüplere sporcu vermeye devam ediyor. Geçen ay yapılan ve toplamda 1.015 sporcunun katıldığı Spor İstanbul 4. Gelişim Ligi’nden 33 kişiye daha kulüplerden altyapı daveti geldi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’TAN DAVET

Fenerbahçe Spor Kulübü, atletizm branşından 6 sporcuyu davet ederken, Beşiktaş, futboldan 3 sporcuyu davet etti. Fatih Karagümrük Spor Kulübü de futbol branşından 18 sporcuyu alt yapısına çağırdı. İBBSK ise 8’i atletizm ve 3’ü de voleyboldan olmak üzere toplam 11 sporcuyu beğendi. Bu sporculardan 5’ine ikişer kulüp beraber talip oldu. Böylece Spor İstanbul Gelişim Ligi’nden kulüplere giden sporcu sayısı, toplamda 725’e ulaştı.

SÜPER LİG’İN EN GENÇ 2. FUTBOLCUSU SPOR İSTANBUL’DAN

Profesyonel sporculuk kariyerinin ilk adımlarını Spor İstanbul’da atan isimlerden biri de Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcusu Bünyamin Çetinkaya. 12 Mayıs 2024’te oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor maçında sahaya çıkan Bünyamin Çetinkaya, 14 yıl 8 ay 4 günle, Süper Lig’de forma giyen en genç ikinci futbolcu olarak, tarihe geçti.

19 BRANŞTA 100 BİNLERCE SPORCU

İBB Spor İstanbul’un 19 branşta faaliyet gösteren Spor Okulları, öncelikle çocukların sporla tanışmasını hedefliyor. Ancak yetenekli çocuklar için de Gelişim Ligi Grupları oluşturularak, amatör ve profesyonel kulüplere geçiş fırsatı yaratılıyor. Spor İstanbul Spor Okulları’nda her yıl 100 binin üzerinde çocuk, spora ilk adımını atarken fiziksel ve teknik ölçümleri de yapılarak, “sporcu karneleri” oluşturuluyor.