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Spor İstanbul rekor kırdı

SPOR 06.01.2024, 11:24
Spor İstanbul rekor kırdı

Daha aktif ve daha mutlu bir yaşam için fitnesstan yüzmeye, aerobikten jimnastiğe, pilatese kadar onlarca spor branşı ile İstanbul’un dört bir yanında İstanbulluları spor ile buluşturan Spor İstanbul, 2023 yılında rekora imza attı. Tesislerde spor yapan bir milyon kişi, önceki yıla göre yüzde 67 daha fazla spor yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraki Spor İstanbul AŞ, 69 tesisi ve bini aşkın eğitmen ve antrenörleriyle spor severleri spor ile buluşturmaya devam ediyor. Bir milyon kullanıcısı ile Türkiye’nin en büyük spor merkezlerinden biri olma unvanına sahip Spor İstanbul’un etkinliklerine katılanların yüzde 35’i kadın, yüzde 65’i de erkeklerden oluştu. Spor İstanbul’un spor okullarında da 17 branşta toplam 120 bin çocuk spor yaptı. 156 çocuk ise profesyonel sporcu olma hayalleri için ilk adımı attı. Kapalı salonlarda, açık havada ve sanal ortamda İstanbulları her fırsatta hareket etmeye davet eden Spor İstanbul’un tesisleri yılda 10 milyon kez kullanıldı. Bu da önceki yıla göre yüzde 67’lik rekor bir artışa denk geliyor. 

İSTANBUL SPORUN MERKEZİ OLDU

İstanbul’da yıl boyunca 19 büyük spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerde 111 bin kişi koştu, bisiklet sürdü, yüzdü ve kamp yaptı. Etkinlerin en görkemlisi hiç şüphesiz ki 45 bin kişi ve “Yüz Yılın Koşusu” sloganıyla koşulan 45. İş Bankası Maratonu oldu. İstanbullular Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan bir performansla, ikinci 100 yıla koşarak girdi. 60 farklı ülkeden 12 bin 300 kişi, İstanbul Yarı Maratonu’nda Tarihi Yarımada’da koşmanın ayrıcalığını 18. kez yaşadı. Bisiklet şehri olmak için önemli adımlar atan İstanbul, profesyonel bisiklet turnuvalarına ev sahipliği de yaptı.   Dört etaplık Tour of İstanbul, ilk yılında 2.2’den 2.1 kategorisine yükselmeyi başardı. Ayrıca Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’nda bisiklet severler 4. kez pedal çevirdi.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün miraslarından biri daha olan Ulugazi Yağlı Güreş Festivali,  64’ü başpehlivan toplam 500 güreşçiyle üçüncü kez düzenlendi.  “Yürü Be İstanbul” çağrısına kulak veren İstanbullular 8 milyar adım atarak adeta İstanbul’u karış karış gezdi. Engelli sporcuları da unutmayan Spor İstanbul, İBB’nin erişilebilir tesis sertifikasına sahip spor kompleksi Cemal Kamacı’da yüzlerce engelliyi spor ile buluşturdu.

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