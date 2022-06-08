Spor aşkı Giresun’da engel tanımıyor

Giresun Valisi Enver Ünlü, "Spor Aşkı Engel Tanımaz!" projesi kapsamında özel eğitim okullarında farklı engel gruplarının kullanımına sunulmak üzere üretilen spor malzemelerinin dağıtıldığı törene katıldı.GİRESUN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği, 81 ilde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 500 özel eğitim okuluna “Spor Aşkı Engel Tanımaz!” sloganıyla, farklı engel gruplarının kullanımına sunulmak üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesi gönderildi.

Giresun için gönderilen spor malzemelerinin dağıtımı, Giresun Valisi Enver Ünlü’nün katıldığı bir törenle Giresun Özel Eğitim Okulu’nda gerçekleştirildi.

Törene katılan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve özel öğrencilerimizin hayata daha aktif katılabilmeleri için hazırlanan ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz!’ projesi kapsamında ilimize gönderilen spor malzemelerinin dağıtım törenindeyiz. Bu törenle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilimize gönderilen spor malzemelerini 8 özel eğitim okulumuza teslim ediyoruz. Özel öğrencilerimizin bu imkânları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Törenle dağıtılan ve yüzde 70 gibi yerli üretim olan spor malzemeleri içerisinde, antrenman seti, atlama ipi, ayak ağırlık takımı, basketbol topu ve filesi, bocce seti, dambıl seti, dart seti, denge tahtası, futbol topu, goalball kalesi, filesi, maskesi ve topu, hulahop, koşu bandı, masa tenisi masası, filesi, raket takımı ve topu, pilates seti, sağlık topu seti, slalom takımı, step tahtası, basketbol potası, voleybol direk seti, voleybol filesi, voleybol topu, jimnastik minderi gibi malzemeler bulunuyor.