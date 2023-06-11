Son 16 turun başpehlivanları belli oldu
Kocaeli'de 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşlerinde son 16 turuna kalan başpehlivanlar belli oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin, ilk günündeki eleme müsabakaları dün tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yağlı güreşlerde son 16 turuna kalan güreşçiler belli oldu.
SON 16 TURUNA KALAN BAŞPEHLİVANLAR
Büyük bir rekabet ve heyecana sahne olan Başpehlivan boyu güreşlerinde, son 16 turuna kalan güreşçilerin isimleri belli oldu. Başpehlivanlarda son 16 turuna Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz, Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun, Furkan Durmuş Altın, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban, İsmail Erkal, Mustafa Batu, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel, Orhan Okulu, Recep Taslak, Yıldıray Akın Ve Yusuf Can Zeybek yükseldi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25