Son 16 Tur'da eşleşmeler belli oldu

EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu kuraları EHF'nin Viyana'daki merkezinde çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan'ın FTC-Green Collect takımı ile eşleşti.ANKARA (İGFA) - İlk maçlar 10/11 Şubat 2024'te, ikinci maç ise 17/18 Şubat 2024'te oynanacak. Beşiktaş Safi Çimento ilk maçı kendi evinde oynayacak.

EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

SSV Brixen (İtalya) - Olympiacos SFP (Yunanistan) Beşiktaş Safi Çimento (Türkiye) - FTC-Green Collect (Macaristan) CS Minaur Baia Mare (Romanya) - RK Vogošca (Bosna Hersek) RK Sloboda (Bosna Hersek) - MRK Krka (Slovenya) CSA Steaua Bucuresti (Romanya) - HCB Karvina (Çek Cum.) Valur (İzlanda) - RK Metaloplastika Elixir Sabac (Sırbistan) Förthof UHK Krems (Avusturya) - Bregenz Handball (Avusturya) FH Hafnarfjordur (İzlanda) - TATRAN Presov (Slovakya)