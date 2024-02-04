Sömestr Cup’tan 3 kupayla döndüler

Kuşadası’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sömestr Cup’a katılan Narlıdere Belediyespor, turnuvadan 3 kupayla döndüAYDIN (İGFA) - Okulların tatile olmasıyla 19-26 Ocak tarihleri arasında 2 etap halinde Kuşadası’nda düzenlenen Sömestr Cup turnuvasında Narlıdere Belediyespor fırtınası esti. Narlıdere Belediyespor’un U-11, U-12 ve U-14 takımları, toplamda 204 takım ve 4 bin 100 öğrencinin katıldığı turnuvadan kendi kategorilerinde 3 kupayla döndü. Antrenörleri Yaşar Özel ve Cihan Çağatay ile birlikte Kuşadası’nda büyük bir başarı elde eden Narlıdere’nin minik yıldızları, oynadıkları futbolla herkesin beğenisini kazandı.

BAŞKAN ENGİN’DEN TEBRİK

Kuşadası’nda katıldıkları turnuvadan kupalarla dönen Narlıdere Belediyespor’un süper yeteneklerini tebrik eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Belediyemiz bünyesinde açtığımız kurslarla evlatlarımızı spor yapmaya teşvik ediyor, onların sporla büyümesini istiyoruz. Spor okullarımızla çocuklarımızın sadece beden sağlığını korumuyor aynı zamanda onlara yardımlaşmayı ve takım oyuncusu olmayı öğretiyoruz. Evlatlarımız da elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. Kuşadası’nda katıldıkları turnuvada büyük bir başarı elde eden çocuklarımızın büyüdüklerinde çok iyi birer sporcu olacağına, ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil edeceklerine inanıyoruz. Süper yeteneklerimizi tebrik ediyor, hocalarımızı ve evlatlarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.